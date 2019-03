Bissendorf. Kann Bissendorf vom boomenden Tourismus der Reisemobilisten profitieren? Im Ausschuss für Sozial-, Sport- und Kulturausschuss diskutierte man darüber im Ansatz.

Mathias Welz, Geschäftsführer einer Bissendorfer Firma für Wohnmobile, hatte die Verwaltung gebeten, das Thema unter die Lupe zu nehmen. Expertise lieferte Reinhard Thomssen. Der Berater für Camping- und Reisemobilstellplätze beschrieb den Wohnmobiltourismus als Wachstumsbranche.

Zahlungskräfte Reisemobilisten

Zwei Drittel aller Reisemobilisten seien zwischen 40 und 70 Jahre alt. Fast die Hälfte von ihnen verfüge über ein Nettoeinkommen von mehr als 3000 Euro. 80 Prozent der Wohnmobilfreunde reisten zu zweit und dann am liebsten nach Deutschland, zeigte Thomssen.

Wohnmobiltourismus als Wirtschaftsfaktor

Noch ein paar Zahlen: 137,5 Millionen Übernachtungen, 12,6 Milliarden Euro Umsatz und 182.000 Beschäftigte rund um das Thema Reisemobiltourismus könnten den Wirtschaftsfaktor der Branche dokumentieren, so Thomssen weiter. „Im Schnitt lassen zwei Reisemobilisten 100 Euro pro Tag in der Region.“

Der Städteplaner Herbert Weydringer benannte zum anderen 3600 Anlagen für Wohnmobile in Deutschland, die durchschnittlich 17 Stellplätze hätten. Belegt seien sie im Schnitt an 65 Tagen im Jahr. Als Übernachtungspreis gab Weydringer mit 14 Euro am Tag im Mittel an.

Minimum 20 Stellplätze

Noch vor der Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Anlage müsste klar sein, welche Zielgruppe angesprochen werden muss und was die Potenzialanalyse prophezeie, riet der Städteplaner. „Von der Größenordnung sollten 20 Stellplätze vorhanden sein, drunter lohnt es sich kaum.“

Diskussion um Wohnmobilanlage

Viele offene Fragen sah Monika Feil (FDP) bei der anschließenden Besprechung dieser Mitteilungsvorlage noch vor sich. Sie nannte 14 Euro als durchschnittlicher Übernachtungspreis als ziemlich wenig und lehnte eine Anlage für 20 Reisemobile oder mehr ab. „Das kommt in dieser Größenordnung in absehbarer Zeit überhaupt nicht in Frage.“ Feil schlug vor, durch den Tourismusverband Osnabrücker Land den Bedarf an einer solchen Anlage in der Region ermitteln zu lassen.

Reinhard Thomssen sah das als falschen Weg an. Reisemobilisten fragten bei der Suche nach schönen Plätzen nicht beim jeweiligen regionalen Tourismusverband nach. Vielmehr hielten sie sich über Apps auf dem Laufenden. „Der Rat muss feststellen: Sind wir so attraktiv, dass Gäste hier hinfahren würden?“

Anja Schmidt (SPD) meinte, Bissendorf sei touristisch attraktiv genug für eine Wohnmobilanlage. „Ist die Investition am Ende eine kommunale Aufgabe oder kann sich nicht auch ein privater Anbieter finden?“