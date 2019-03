Bissendorf. Werbeanzeigen sind so vielfältig wie die Produkte, die sie hervorheben, und wie die Menschen, die Werbung informiert oder auch verschreckt. Werbeanzeigen können deshalb auch zum anziehenden Betätigungsfeld für Geschichtsinteressierte werden. So wie für den Schledehausener Paul Walter Wahl, der der Geschichte der Werbung auf den Grund ging und sein Buch „Papier ist geduldig…“ vorstellte.

Wie kommt überhaupt jemand dazu, rund 3500 alte Werbeanzeigen zu sammeln? Diese Frage stellte sich gleich zu Anfang des Abends im alten Wamhof in Schledehausen. Paul Walter Wahls Antwort darauf sind 13 Bücher zur Orts- und Zeitgeschichte. Das Anzeigenmaterial habe eine Fülle an Informationen zur Geschichtsforschung geliefert, so der Autor. Da 3500 gesammelte Anzeigen längst nicht alle veröffentlicht wurden, widmete er sich er jetzt in seinem 14. Buch speziell diesen Werbeschriften. Er wählte aus nach Erscheinungsdatum, Produkt und Dienstleistung. Besonders attraktiv waren für ihn die Anzeigen, die Vergangenes und fast Vergessenes bewarben. Das Ergebnis dieser mühevollen Auswahlarbeit ist das Buch „Papier ist geduldig…“ Es enthält 896 Werbeanzeigen, die zwischen 1860 und 1960 erschienen sind.

Kurz und knackig

Werbung ist kurz und knackig. Wie der „Beste Radreifen“ oder „Kalkofen! Lasse ein etwa 14 Tagen ausgehen“. Werbung symbolisiert im besten Fall auch ein Erlebnis. Zum Beispiel die Blumenpracht, als während der NS-Zeit für die Kinderlandverschickung geworben wurde, oder die Duftträume von Tosca. Anzeigen sind auch Kunstwerke, aufwendig mit Rahmen und Stilleisten verziert. So wie die Werbung für „Fliegenpapier bester Qualität“ oder für das „Illustrierte Konversations-Lexikon der Frau“, das optisch die bessere Dame ansprach.

Metallsärge angeboten

Alte Werbeanzeigen heute betrachtet werfen vor allem Fragen auf. Paul Walter Wahl versuchte sie mit seinen Zuhörern zu beantworten. Warum wurden im Friedensjahr 1875 Metallsärge angeboten? Wie lange dauerte es, bis eine Anzeigenseite gesetzt war?

Kaufgesuche für Zähne und Gebisse

Wer den Ortshistoriker kennt, weiß, dass sein Vortrag keine rein sachlich-nüchterne Angelegenheit wurde. Amüsant war es, wenn Paul Walter Wahl Kaufgesuche für Zähne und Gebisse vorstellte, zum Schnäppchenpreis von einer Mark pro Zahn. Oder wenn er berichtete, dass sich ein Besuch in der Galanterie für die schönen Dinge im Leben lohne. Oder dass die Kirchstelle No. 68 in der mittleren Frauenreihe meistbietend zu verkaufen sei. (Anmerkung: Kirchstelle war der feste Sitzplatz in der Kirche).

Strohhalm zum Teilen

Nach dem Zweiten Weltkrieg standen Milchkuren im Schledehauser Bergrestaurant Wilhelmshöhe und die Osnabrücker Milchbar hoch im Kurs. „In der Milchbar gab es ein Butzi (Buttermilch-Zitrone) für 35 Pfennig mit Strohhalm zum Teilen,“ verriet eine Besucherin. Der Vortrag wurde mit ähnlich Interessantem zum Dialog: Wie kam die Bratwurst nach Schledehausen? Und warum gab es so viele Friseure?

Weil das Papier, auf dem Werbung gedruckt wird, geduldig ist, führte die Buchvorstellung zu amüsanten Rückblicken in die Orts- und Zeitgeschichte.

Das Buch „Papier ist geduldig… Werbeanzeigen aus den Jahren 1860 bis 1960“ ist im Dorfladen in Schledehausen, in Marens Lotto-Leben in Wissingen und in der Buchhandlung Wenner, Osnabrück erhältlich.