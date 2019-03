Bissendorf. Wenn Tobias Patzwald und Ulf Maringer an der Südseite der altehrwürdigen St. Laurentius Kirche stehen, kommen sie ins Schwärmen: Hier könnte schon bald das Herz der Schledehausener Kirchengemeinde pulsieren, in lichtdurchfluteten Räumen könnten sich viele Menschen treffen, hier ließe sich Gottesdienst und Gemeindeleben wunderbar verbinden.

Bei diesen Schwärmereien haben die beiden Männer ein nagelneues Gemeindehaus im Kopf, das bald an dieser Stelle stehen könnte. „Wir wollen die Trennung von Gottesdienst und Gemeindeleben beenden,“ so Tobias Patzwald, Pastor der evangelischen St. Laurentius Gemeinde, und Ulf Maringer, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, ergänzt: „Wir möchten das Gemeindehaus öffnen und näher an die Kirche bringen“. Mit diesem gemeinsamen Nenner ist die Gemeinde auf gutem Wege zu einem neuen Gemeindehaus. Langjährige Überlegungen werden jetzt konkret.





Das Gemeindehaus steht gut 200 Meter von der Laurentius Kirche entfernt. Den Kirchenvorständen bereitet es seit Jahren arge Kopfschmerzen. Das Gebäude wurde 1905 als Pastorenwohnhaus gebaut und später als Gemeindehaus hergerichtet. Es ist ein markantes Gebäude in zentraler Lage, als Gemeindehaus jedoch ungeeignet. „Es ist viel zu groß, aber auch zu klein, eben als Wohnung gebaut und nicht als Gemeindehaus“, so Tobias Patzwald. Wohnung und Zimmer im Dachgeschoss, im Erdgeschoss viele Räume, die Kellerräume weitgehend unnutzbar - so das Fazit. Kurz: der Zuschnitt passt nicht zum gewünschten Gemeindetreffpunkt. Es fehlt ein Gemeindesaal für größere Veranstaltungen und es besteht insgesamt hoher Sanierungsbedarf. Eine zeitgemäße Dämmung muss her, um die Energiekosten zu senken, Fenster und Türen sind abgängig und nur durch eine aufwendige Drainage können die Kellerräume nutzbar gemacht werden. Hinzu kommt, dass Teile des Hauses denkmalgeschützt sind.

Problemfall „Gemeindehaus“

Immer wieder gab es Planungen zum Problemfall „Gemeindehaus“, auch Überlegungen, das Haus aufzugeben. Jetzt scheinen Planungen und reale Umsetzung zueinander zu passen, davon sind Ulf Maringer und Tobias Patzwald überzeugt.

Fünf fachkundige Ehrenamtliche und der Pastor nahmen sich des Problems an, sie analysiert und entwickelten Ideen. „Letztlich hatten wir drei Optionen“, berichtet Maringer: 1. Das alte Gemeindehaus wird aufwendig saniert. 2. Es wird ein ökumenisches Gemeindezentrum auf dem Grundstück der katholischen Gemeinde zwischen beiden Kirchen errichtet, 3. Ein neues Gemeindehaus wird auf der Südseite an die evangelische Kirche gebaut. Es überzeugte eindeutig die dritte Variante – bautechnisch und inhaltlich.

Reiz eines ökumenischen Zentrums

Auch ein ökumenisches Zentrum hätte seinen Reiz gehabt. „Die Ökumene wird trotzdem bei uns gelebt, ganz besonders in einem Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche, das allen offensteht,“ so Tobias Patzwald.

Ein modernes Gebäude an den jahrhundertealten Mauern der evangelischen Kirche macht den besonderen Reiz der Planungsidee aus. Damit können sowohl zeitgemäße Räumlichkeiten, wie auch enge Verbindungen von Kirche und Gemeindeleben entstehen. Das Planungsteam geht jetzt gemeinsam mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege mit festen Vorgaben in die nächste Planungsphase: Das bedeutet: das historische Gotteshaus soll mit dem Neubau eine Einheit bilden, in flexibel zu gestaltenden Räumlichkeiten sollen nach Bedarf größere und kleine Veranstaltungen und Treffen möglich sein, die Pfarr- und Amtsbüros müssen eingerichtet werden, das alles natürlich ohne Barrieren. „Endlich haben wir dann auch einen Jugendraum, in dem sich alle wohlfühlen,“ damit spricht Tobias Patzwald, Kirchenkreisjugendpastor, seinen Herzenswunsch aus.

Herzenswünsche

Im Sommer sollen die Vorschläge aus dem Architektenwettbewerb, der jetzt startet, vorliegen. Dann wird entschieden, ob, wie und wann das große Projekt realisiert werden kann. Schließlich darf beim Schwärmen und bei Herzenswünschen nicht die finanzielle Seite vergessen werden. Mit dem Architektenwettbewerb trete die Kirchengemeinde in finanzielle Vorleistung, dennoch: Kirche müsse den Mut zu Veränderungen haben und sich bewegen, versichern Maringer und Patzwald.

„Sobald die Entwürfe vorliegen, haben wir auch konkrete Zahlen, mit denen wir arbeiten können,“ sagt Tobias Patzwald und Ulf Maringer. Natürlich setzen die beiden auf die Unterstützung der Landeskirche und des Kirchenkreises. Außerdem auf möglichst viele Gemeindeglieder, die beim Neubau ihres Gemeindehauses ideell und finanzielle mitziehen.