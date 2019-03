Bad Laer/Bissendorf. Ein wegen Veruntreuung von Mandantengeldern verurteilter Rechtsanwalt hat die eingelegte Berufung vor dem Landgericht zurückgezogen. Damit bleibt es bei der erstinstanzlich ausgesprochenen Geldstrafe von 2400 Euro.

Das Amtsgericht Bad Iburg hatte den heute 56-Jährige Rechtsanwalt aus Bissendorf im vergangenen November wegen Untreue zu der Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro verurteilt – ein Strafmaß, mit dem der Mann als vorbestraft gilt.

Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte im Jahr 2015 für einen Mandanten aus Bad Laer nach einem Autounfall ein Schmerzensgeld von 500 Euro erstritten und in einem arbeitsrechtlichen Verfahren Lohnnachzahlungen in Höhe von etwas über 4000 Euro erwirkt hatte. Allerdings hatte der Rechtsanwalt die Gelder nie an seinen Mandanten weitergeleitet, sondern für sich behalten, so die Überzeugung des Gerichts.

Bei der Entscheidung hatte sich das Gericht auch auf die Aussage des geschädigten Mandanten des Rechtsanwalts gestützt. Der Anwalt habe ihm signalisiert, dass er die Summe in bar bei ihm abholen könne, hatte der Geschädigte berichtet. Doch als er zu dem verabredeten Termin in der Kanzlei erschienen sei, habe er kein Geld bekommen. „Er sagte, dass er es nicht geschafft habe, zur Bank zu gehen“, erinnerte sich der Zeuge. Statt dessen habe ihn der Rechtsanwalt den Erhalt des Geldes aber „schon mal vorab“ quittieren lassen.

Später habe er dann versucht, die von ihm unterschriebenen Quittung wieder rückgängig zu machen, doch sein Anwalt habe sich tagelang verleugnen lassen. „Ich habe keinen Cent gekriegt“, beteuerte der Zeuge. Der Angeklagte hatte sich damit gerechtfertigt, dass er den Mann über lange Jahre in verschiedenen Dingen anwaltlich vertreten habe, aber für seine umfangreiche Tätigkeit nie bezahlt worden sei. „Ich habe mir eine Quittung unterschreiben lassen“, räumte der 56-Jährige ein und bestätigte, dass die Gelder tatsächlich nie an seinen Mandanten geflossen seien. Zu dem Vorgehen habe ihm ein befreundeter Anwalt geraten, so der Angeklagte.

Der Rechtsanwalt hatte gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Er halte die Verurteilung für falsch, begründete der 56-Jährige. Dass er sich der Untreue schuldig gemacht habe „ist mit Sicherheit nicht der Fall“. Darüber hinaus brachte er ins Spiel, während der erstinstanzlichen Verhandlung in Bad Iburg möglicherweise verhandlungsunfähig gewesen zu sein: Er habe unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden. „Ich habe keine Erinnerung an die Hauptverhandlung.“

Mit dem Geschädigten habe er sich mittlerweile außergerichtlich geeinigt, behauptete der 56-Jährige. All das verfing bei dem Richter nicht. „Ich bin ein bisschen konsterniert“, beschied der dem 56-Jährigen. Die Honorarforderungen gegen den Mandanten hätte der Rechtsanwalt nur dann mit den Arbeitslohnnachzahlungen aufrechnen können, wenn er vorher eine gültige Kostennote erstellt hätte. „Die hatten sie aber nicht.“ Der Rechtsanwalt habe anderthalb Jahre Zeit gehabt, diese Kostennote zu erstellen, habe es aber nie getan.

Für den Richter war der Fall klar: „So behandelt man keine Mandanten, das ist ein Unding. Für einen Rechtsanwalt gehört sich so etwas nicht.“ Wenn der 56-Jährige die Berufung durchziehen wolle, dann werde er sämtliche Prozessbeteiligte der ersten Hauptverhandlung als Zeugen laden. Zusätzlich werde er auch den Hausarzt des Angeklagten anhören, um etwas über die Medikation zu erfahren, die zu dem angeblichen Erinnerungsverlust geführt habe. Und er werde auch einen psychiatrischen Sachverständigen hinzuziehen.

„Überlegen sie sich das gut“, riet der Richter, mit Blick auf mögliche berufsrechtliche Konsequenzen für den Angeklagten. „Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn die Rechtsanwaltskammer davon erfährt. Denn das wird dann nämlich ein dickeres Verfahren.“ Der 56-Jährige zog daraufhin die Berufung zurück. „Das war das Beste, was sie machen konnten", befand der Richter.