Bissendorf. Ohne sie ist weniger möglich: Diakonie- und Gemeindestiftung für Wissingen und Jeggen hofft auf einen Zuwachs des Stiftungskapitals. Die Mitglieder des Kuratoriums rühren kräftig die Werbetrommel.

„Willkommen, willkommen, wir sind so lustig,“ schmettern rund 30 Kinder durch den Kirchenraum. Die Freude am gemeinsamen Singen und Spielen ist offensichtlich bei den Wikis, den Sängern des Wissinger Kinderchors. Christiane Obrock und Monika Mittenentzwei haben inmitten der bunten Chorprobe nüchterne Zahlen im Kopf. Sie denken an die Diakonie- und Gemeindestiftung, an das Grundkapital, die Erträge und an einen möglichen „warmen Regen“, der vieles erblühen ließe.

Starke Stiftung

Ohne die evangelische Diakonie- und Gemeindestiftung für Wissingen und Jeggen, gäbe es den WiKi-Chor wohl nicht, kommentiert Pastorin Angelika Breymann die Gedanken ihrer Kuratoriumsmitglieder. „Unter dem Strich geht es darum, mit den Stiftungserträgen das Gemeindeleben lebendig zu halten,“ so Angelika Breymann. Damit die Erträge möglichst noch reichlicher fließen, setzt das vierköpfige Kuratorium auf eine starke Stiftung, sprich: auf einen Zuwachs des Stiftungskapitals.

Aus 1000 werden 1333 Euro

Gerade in diesen Monaten lockt ein Bonus der evangelisch- lutherischen Landeskirche und motiviert, intensiv Spenden für die Gemeindestiftung einzuwerben. „Aus 3 mach 4“ – so lautet das Bonifizierungsmotto der Hannoverschen Landeskirche, das heißt: Für drei Euro eingeworbene Drittmittel legt die Landeskirche einen Euro dazu. Andere Rechenbeispiele: Ein Euro ergibt durch den Bonus 1,33 Euro, aus 1000 werden 1333 Euro. Bis zum 30. Juni läuft diese Bonifizierungsaktion. Alle Zuwendungen an die Stiftung werden durch diesen Bonus aufgestockt. Deshalb sind auch Spenden und Zustiftungen für die Diakonie- und Gemeindestiftung für Wissingen und Jeggen gerade jetzt so verlockend.

Niedrige Zinses

Das Stiftungskapital beträgt inzwischen gut 90.000 Euro. Obwohl die niedrigen Zinsen nicht nur dem Kuratorium in Wissingen ein Dorn im Auge sind, konnten aus den Zinserträgen doch einige Projekte realisiert werden.

Weniger Personal

Vor elf Jahren gründete die Kirchengemeinde Wissingen ihre „Evangelische Diakonie- und Gemeindestiftung für Wissingen und Jeggen“ zu dem Zweck, die Arbeitsstelle der Diakonin zu erhalten und damit auch die rege Kinder- und Jugendarbeit. Obwohl die Diakonenstelle schon vor einigen Jahren gestrichen wurde und auch in der Pastorenstelle Einbußen hingenommen werden mussten, legt die Gemeinde noch immer viel Wert auf Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Nicht zuletzt trug dieser Schwerpunkt zur Gründung des Familienzentrums bei. „Obwohl es Personaleinschränkungen gegeben hat, haben wir unser Gemeindeleben nicht reduziert, im Gegenteil sogar“, versichert Angelika Breymann und ergänzt: „unsere Stärke ist das Familienzentrum als eine überregionale Anlaufstelle“.

Wissinger Kinderchor gedeiht

Jüngstes, dafür umso erfolgreicheres und quirliges Ergebnis der Diakonie- und Gemeindestiftung, ist Wiki. Vor etwa drei Jahren sammelte die Musikpädagogin Corinna Koppelmann sangesfreudige Kinder um sich. Seitdem wächst und gedeiht Wiki, der Wissinger Kinderchor, in dem alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren mitmachen können. Da auch Wiki-Freuden nicht zum Null-Tarif zu haben sind, wird die Chor-Arbeit durch die Stiftungserträge gefördert.

Respektabler Kapitalstock

Und was kommt als nächstes? „Vorerst bleibt es bei Wiki, wir sind nur eine kleine Stiftung, aber wer weiß, was möglich wird“, meint Kuratoriumsmitglied Monika Mittenentzwei. „Durch die niedrigen Zinsen ist unsere Förderung begrenzt, aber der Kapitalstock unserer Stiftung ist durchaus respektabel“, so Christiane Obrock.

So hoffen die drei Stiftungsfrauen, Corinna Koppelmann und ihre Co-Leiterin Sarah Weimar auf Zuwendungen, die das Stiftungskapital steigern, damit auf höhere Zinserträge, die dann wiederum Wiki und das Gemeindeleben quick lebendig halten.