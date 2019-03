Bissendorf. Im Sprachheilzentrum am Werscherberg werden Kinder und Jugendliche mit komplexen Sprachstörungen therapiert. Als langjährige pädagogische Leiterin ist Margret Niehenke sehr eng mit der Einrichtung der Awo Weser-Ems GmbH verbunden. Diesen März geht die „Seele des Sprachheilzentrums“ in den wohlverdienten Ruhestand.

1957 wurde das Sprachheilzentrum Werscherberg eröffnet – als eine zu diesem Zeitpunkt deutschlandweit einzigartige stationäre Einrichtung. Die Sprecherziehung der idyllisch am Wald gelegenen Anlage mit internatsähnlichen Wohnanlagen und Sprachheilkindergarten hat ihren Ursprung in der Stottertherapie.

Vor Ort zu wohnen war früher Pflicht

Seit den Gründertagen, in denen es für Mitarbeiter mit leitender Funktion noch Pflicht war, vor Ort zu wohnen, hat sich vieles gewandelt. Heute hat sich das Sprachheilzentrum mit rund 40 stationären Plätzen für Kinder und Jugendliche mit jeglicher Art von Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen wie Stottern, Poltern und Mutismus (Sprachverweigerung) spezialisiert.

Margret Niehenke hat die Weiterentwicklung des stationären Sprachheilbereichs seit Anfang der 70er Jahre miterlebt und begleitet. 1975 wurde sie pädagogische Leiterin des Hauses. Stehen Besprechungen an, heißt es manchmal noch heute: „Wir treffen uns im Büroraum… na, Ihr wisst schon, in Margrets ehemaligem Wohnzimmer“.

Erster Kontakt für die Familien

Margret Niehenke hatte im Sprachheilzentrum Werscherberg lange eine zentrale Funktion. Durch die Beratung und Aufnahme von Kindern und Eltern, die (oft zum wiederholten Male) ohne das gewünschte Ergebnis aus ambulanten Therapien in der Nähe ihres familiären Umfeldes hervorgingen, agierte sie häufig als erster Kontakt vor Ort.

Bereits vor ihrem Studium der Sozialpädagogik in Bremen absolvierte Margret Niehenke ein Vorpraktikum im Sprachheilzentrum. Direkt nach dem Abschluss kehrte die heute 65-jährige Awo-Mitarbeiterin dorthin zurück und prägte den „familiären Wohlfühlfaktor am Werscherberg“.



Als Bindeglied zwischen unzähligen Eltern, die sich für eine stationäre Sprachförderung ihres Kindes interessieren und einem multidisziplinären Team aus mittlerweile 50 Mitarbeitern (darunter Logopäden, Motopäden, Ergotherapeuten, Heilpädagogen und Psychologen), sorgte sie für Harmonie.

Margret Niehenke hatte immer ein offenes Ohr

„Für alle, die mit dienstlichen oder persönlichen Belangen zu ihr kamen, hatte Margret stets ein offenes Ohr. Im Team ist sie auch als ´Seele des Sprachheilzentrums´ und ´Versteherin der Familien´ bekannt“, berichtet Einrichtungsleiterin Kornelia Hunsche-Frach.

Oft herrsche vor dem eingreifenden Schritt, den Nachwuchs über ein Jahr montags bis freitags in solch eine Intensivmaßnahme zu geben, große Unsicherheit. In unzähligen Elterngesprächen räumte Margret Niehenke Ängste aus, sprach Mut zu, den schweren, aber chancenreichen Schritt zu gehen. Stets mit dem Ziel, dass das Sprechen und damit eine Rückkehr in den normalen Schul- und Familienalltag doch noch gelingt.

Große Abschiedsfeier am 29. März geplant

Als eine Mitarbeiterin vorschlug, für die nun scheidende pädagogische Leiterin eine große Abschiedsparty zu initiieren, war Kornelia Hunsche-Frach sofort einverstanden. Am Freitag, 29. März, soll die geplante Verabschiedung über die Bühne gehen.

Als langjährige Dienstvorgesetzte für einen Großteil der Mitarbeiter zuständig, zählt die dazu angelegte Gästeliste 180 aktive und ehemalige Kollegen. Eine Schar, die unmöglich auf einen Streich angemessen empfangen werden könnte. So werden sich morgens erst die Geschäftsführung, Fachberater und ehemalige Kollegen von Margret Niehenke verabschieden. Nachmittags folgt eine große interne Kaffeerunde.

Im Anschluss an diesen emotionalen Akt möchte Margret Niehenke zu einer vierwöchigen USA-Reise durchstarten. Als ihr Nachfolger tritt Marco Pieper-Willms, bislang Familienbetreuer im allgemeinen Sozialdienst der Awo Bremen, am Werscherberg in ihre Fußstapfen.

Sommerfest des Sprachheilzentrums

„In den letzten Jahren habe ich viele langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand entlassen. Margret Niehenkes Arbeitsplatz war jedoch besonders prägend. Die Türen des Sprachheilzentrums stehen ihr auch in Zukunft offen – zum Beispiel beim jährlichen Sommerfest, dass wir in diesem Jahr erstmals erst am 25. August feiern“, betont Kornelia Hunsche-Frach.