Bissendorf. Paul-Walter Wahl war wieder fleißig: „Papier ist geduldig …“ lautet das Motto, unter dem der Ortshistoriker aus Schledehausen knapp 900 regionale Werbeanzeigen aus den Jahren 1860 bis 1960 dokumentiert und als Zeugnisse des Zeitgeistes aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet hat. Als wertvolle redaktionelle Mitarbeiterin und Lektorin stand ihm bei dieser Publikation abermals Christina Fricke zur Seite.

Rund 3500 alte Werbeanzeigen aus Printmedien (darunter Tageszeitungen, Kalender, Festschriften, Fachzeitschriften und Wanderführer) haben sich über mehrere Jahrzehnte in Paul-Walter Wahls „Archiv zur Heimatforschung im Raum Schledehausen“ angesammelt. Diese gaben nun den Anstoß zur Fortsetzung seines umfangreichen dokumentierenden Schaffens – anscheinend sogar zu einer Erstveröffentlichung zum Thema Werbeanzeigen aus Osnabrück und dem Osnabrücker Land.

Emotionen und Glücksversprechen

Der Titel des rund 200 Seiten starken Buchs lässt bereits vermuten, dass der Wahrheitsgehalt des Gedruckten nicht unbedingt jeder Prüfung standhalten muss. Als bedeutender Wirtschaftsfaktor, der seit jeher von Emotionen und Glücksversprechen geprägt ist, bieten Werbeanzeigen aber einen großen Informationsgehalt, dessen Vielschichtigkeit auch dem Autor erst bei seiner aktuellen Arbeit bewusst geworden ist.

„Beim Sichten und Sortieren wurde deutlich, dass sich in Werbeanzeigen, die sich ja immer aus der realen Gegenwart entwickeln, der jeweilige Zeitgeist wiederspiegelt. Das Buch erhebt nicht den Anspruch auf eine lückenlose Abbildung, lässt aber die Historie der ausgewählten Epoche anschaulich lebendig werden. Es ist Zeugnis ganz unterschiedlicher Lebensbereiche früherer Tage und bewahrt diese vor dem Vergessen“, betont Wahl.

Die beworbenen Produkte und Dienstleistungen hat der Ortshistoriker in seinem Buch in 30 verschiedene Branchen aufgeteilt – jede davon farblich gekennzeichnet und innerhalb der Sparte chronologisch aufbereitet. So begegnen dem Leser beim Durchblättern der Seiten alte regionale Anzeigen von „A“ wie Apotheke zu Schledehausen über „B“ wie Barbiere und Friseure, Bauwirtschaft, Brot- und Backwaren und „G“ wie Gärtnereien oder Gastronomie bis hin zu „Z“ wie Trustfreie Zigaretten als „willkommenste Liebesgabe“ für die Soldaten im 1. Weltkrieg.

Bezeichnungen alter Produkte

Den Klappentext auf der Rückseite des Buches formuliert Christina Fricke wie folgt: „Wer immer schon einmal wissen wollte, was mit „Dauerwäsche" gemeint ist, was „Bosquet-Sträucher“ sind oder was sich hinter einem „erleuchteten Brettersalon“ verbirgt, für den ist das neue Buch des Autors Paul-Walter Wahl genau das Richtige. Der Leser wird in so mancher alten Anzeige interessante Entdeckungen machen. Zum einen werden die Bezeichnung und Verwendung kaum noch bekannter Produkte erläutert, zum anderen wird die eine oder andere Firma, die heute nicht mehr existiert, ins Gedächtnis gerufen. An den gezeigten Beispielen lässt sich auch ablesen, dass Werbeanzeigen Zeitdokumente sind, die nicht nur Auskunft über Produkte und Firmen geben, sondern auch einen sprachlichen und gestalterischen Wandel erkennen lassen. Insgesamt lädt dieses Buch zum Erinnern, Staunen und Schmunzeln ein.“

Das Gesellschaftsbild vergangener Tage spiegelt sich zum Beispiel sehr gut in einer Anzeige im frühen Jugendstil wieder, in der im Jahre 1900 ein „Illustriertes Konversations-Lexikon der Frau“ als unentbehrliches Hilfsbuch für Frauen einer bestimmten sozialen Schicht angepriesen wird.

Aber auch die Technik in der Landwirtschaft sowie die Weiterentwicklung von Fortbewegungsmitteln und Haushaltsgeräten werden in Paul-Walter Wahls neuem Werk deutlich: „Fürchten Sie sich noch vor der großen Wäsche? Ich nicht mehr. Ich habe ja eine ‚Miele‘!“, heißt es in einem 1915 in „Westermanns Monatshefte“ veröffentlichten Inserat. Darin wird die erste Holzbottich-Waschmaschine mit eigenem Elektromotor beworben.





Als Abbild vergangenen Zeitgeistes begegnet dem Leser auch die einprägsame Gestalt des „Kohlenklau“, den der Gelsenkirchener Karikaturist, Zeichner und Grafiker Hans Landwehrmann geschaffen hat, um während des 2. Weltkriegs für Energieeinsparungen zu werben. Zudem wurden andere Werbeanzeigen aus der Zeit des „Dritten Reiches“ mit der Schrifttype „Tannenberg“ gestaltet; die offiziell von den Nationalsozialisten verwendet wurde.

Buchvorstellung am 15. März im Wamhof Schledhausen

Am Freitag, 15. März, wird der Autor den Inhalt seines Buches, an dem er anderthalb Jahre gearbeitet hat, in einem unterhaltsamen Vortrag mit vielen Bildern ab 19.30 Uhr im Wamhof Schledehausen der Öffentlichkeit vorstellen.



Bereits eine Stunde vorher werden alte Werbefilme gezeigt. In ihnen gibt es ein Wiedersehen mit Bruno, dem HB-Männchen, der Henne Bertha, mit Imi, Overstolz und dem Taunus12M.

„Im Vortrag dreht sich alles um Produkte, Geschäfte und Handwerker aus Osnabrück und dem Osnabrücker Land, speziell auch Schledehausen, die heute überwiegend nicht mehr existieren. Der Eintritt ist frei, Getränke sind gegen eine Spende erhältlich“, betont Paul-Walter Wahl gewohnt humorig.

In Kürze ist das Buch „Papier ist geduldig…“ auch im Dorfladen Schledehausen, in Marens Lottoladen in Wissingen und bei Bücher Wenner in Osnabrück erhältlich