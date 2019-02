Auch Streicher sind bei der Blaskapelle Bissendorf-Holte willkommen. Foto: Swaantje Hehmann

Bissendorf. Ein buntes Programm bereitet die Blaskapelle Bissendorf-Holte für ihr Konzert vor, das wie immer am zweiten Samstag nach Karneval in der Oberschule am Sonnensee stattfindet.