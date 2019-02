Bissendorf. Der Specht ist als Erster da. Wie zur Begrüßung klopft er impulsiv mit seinem Schnabel gegen den Stamm als am Samstagmorgen Exkursionsleiter Frank Bludau am Schützenhaus in Bissendorfs Ortsteil Nemden ankommt. Kurz darauf, um 8.30 Uhr treffen auch die Teilnehmer ein um gemeinsam auf die Suche nach den ersten zwitschernden Frühlingsboten zu gehen.

Diese Frühjahrs-Vogel-Tour hat bereits Tradition beim Heimat- und Wanderverein Bissendorf. „Aus Erfahrung können wir sagen, dass die Exkursion auf Specht und Co. zumeist von Erfolg gekrönt ist“, meint Frank Bludau, der nach Vorgänger Willi Bruns diese Führung als Naturschutzwart des Heimatvereins übernommen hat. Gerade jetzt, Ende Februar sei eine gute Zeit für Interessenten der Vogelwelt. Wer sich in die Vielfalt der heimischen Vogelarten einarbeiten möchte, sichtet nun leichter, da die Bäume noch blattlos sind und erkennt besser, da mit 15 bis 20 Arten die Bandbreite an Vogelstimmen noch überschaubar ist. „Im Mai haben wir hier dann schon 50 bis 60 Vogelarten und es wird für ungeübte Ohren schwieriger“, berichtet Frank Bludau.

Bereits am Startpunkt der Veranstaltung, dem Schützenhaus Nemden, vernimmt die naturinteressierte Gruppe verschiedene Vogel-Laute. Das schnelle Hämmern stamme vom Buntspecht, dem leidenschaftlichsten „Klopfer“ unter den fünf, im Osnabrücker Land vorkommenden Spechtarten. „Da! Der Gesang, den sie jetzt hören, gehört zum Grünspecht“, klärt Frank Bludau auf. Die Teilnehmer recken die Köpfe und zücken die Ferngläser, dabei ist der Grünspecht mit seinem intensiv grünen, Papagei-anmutendem Gefieder oft auch mit bloßem Auge gut zu entdecken. Er sei zudem nicht besonders scheu und lebe gern in parkartigen Landschaften mit altem Baumbestand. „Wir haben einen Grünsprecht im Garten, den wir Amadeus genannt haben“, verrät eine Teilnehmerin leicht schmunzelnd.





Die Gruppe setzt sich in Bewegung in Richtung Ledenburg und genießt die ersten Sonnenstrahlen auf dem Gesicht. Dabei erfahren die Naturfreunde mehr über die weiteren Spechtarten. Die größte hier vorkommende Art sei der Schwarzspecht, den man auf den ersten Blick schonmal mit einer Krähe verwechseln könne. Beim Kleinspecht ist der Name Programm: Spatzen-Umfang und verhaltener Gesang. Recht besonders seien die drei bis vier Mittelspechtpaare, die rund um die Ledenburg nisten. „Sie sind an ihrer roten Kappe zu identifizieren und sind auf Eichenwälder spezialisiert. Deswegen gibt es gute Bestände im Münsterland“, erklärt der Exkursionsleiter.

Den Wassergraben der Burg zur Rechten, Wald und Wiese zur Linken vernimmt die Gruppe noch zahlreiche andere Vogelarten: Von der Heckenbraunelle und dem Buchfink, über das Goldhähnchen und den Kleiber bis hin zur Misteldrossel. Auch wenn es auf dieser Exkursion zunächst anders erscheint, die Artenvielfalt auf Wiesen und Wegrändern, in Wäldern und Gärten schwindet immer mehr, so der Tenor der Wanderung. Die höchste Artendichte hätte in unseren Gefilden Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts mit einer kleinstrukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft vorgeherrscht. „Was kann denn jeder Einzelne tun, um die Artenvielfalt zu unterstützen?“, möchte ein Teilnehmer wissen. Frank Bludau verweist auf den privaten Garten. Darin könne jeder mit naturnaher Gestaltung gute Lebensbedingungen schaffen – nicht nur für Vögel, sondern auch für deren wichtige Nahrungsquelle, die Insekten. Eine Liste mit Empfehlungen zur richtigen Gestaltung, sowie eine besonders bienenfreundliche Saatgut-Komposition aus selten gewordenen heimischen Wildpflanzen, die sogenannte „Osnabrücker Mischung“, bekommt man beim Osnabrücker Bienenbündnis. Uwe Bullerdiek, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Heimat- und Wanderverein Bissendorf zückt ein paar Saatgut-Tütchen und verteilt sie an die Gruppe. „Auch unser Verein setzt sich mit dem Projekt „Bissendorf blüht auf“ für die heimische Artenvielfalt ein. Pflanzen sie die Wildblumenmischung und erschaffen sie Blühflächen und somit neue Lebensräume für die Tiere“, empfiehlt er.

Die nächste vogelkundliche Exkursion des Heimat- und Wandervereins findet am Samstag, 30. März in Bissendorf-Holte statt. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr der Wanderparkplatz am Holter Friedhof. Info und Anmeldung bei Frank Bludau, Telefon: 05402/4919, E-Mail: naturschutz@hwvb.de. Am selben Vormittag, um 9.30 Uhr am NP-Markt, Osnabrücker Straße 8 in Bissendorf freuen sich die Heimatvereinsmitglieder Susanne und Hartmut Rexilius auf Besucher bei ihrer „Wildblumensamentütenverteileraktion“ von „Bissendorf blüht auf“.