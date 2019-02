Bissendorf. Bis Ende April sollten sich die Familien von Viertklässlern entschieden haben, zu welcher weiterführenden Schule sie ihr Kind ab dem Sommer schicken wollen. Und so besuchen sie die Tage der offenen Tür der Schulen. Wie am Freitag die Oberschule am Sonnensee mit gymnasialem Angebot in Bissendorf.

Der Reizgasalarm vom Vormittag war natürlich eines der Hauptgesprächsthemen, doch auf die gute Laune im hellen und neu gestalteten Chemieraum drückte das nicht. Schließlich sollte dort Elefantenzahnpasta hergestellt werden. In mehreren transparenten Schraubendöschen befinden sich Lebensmittelfarbe und giftgrünes Spülmittel. Allerlei Schutzbrillen liegen aus. Zudem gibt es einen großen Messzylinder, den Fachlehrer Daniel Niggemann mit den beiden Zutaten sowie mit Wasserstoffperoxid füllt.

Es blubbert und schäumt

Klar, in diesem Raum geht es am Tag der offenen Tür um chemische Reaktionen – und diese lässt nicht lange auf sich warten. Als Kaliumjodid als Beschleuniger hinzukommt, fängt es an zu blubbern und zu schäumen, und es entsteht eine riesige Menge hellblauer Schaum – so viel, dass es reichen würde, einem Elefanten die Stoßzähne gründlich zu putzen. Die vielleicht zukünftigen Sextaner sind begeistert und staunen.





Der Andrang an dem Freitag ist groß. In kleinen Gruppen erkunden Eltern und Schüler getrennt voneinander die Räume. Neben einem Textilworkshop, Schnupperunterricht in Biologie, Französisch, Geschichte oder eben Chemie gibt es noch einen Sportparcours sowie zwei Ponys vor der Schule, die auf die Reit-AG hinweisen sollen.





„Unser Sohn Jan-Lukas (11) findet es richtig klasse, dass hier eine Profilklasse Sport angeboten wird“, sagt Roland Lapinskas. Die Familie wohnt in der Nähe, das alleine sei aber nicht das wichtigste Kriterium für die Schule. „Das Bildungskonzept sollte als passend für die Kinder empfunden werden“, sind sich die stellvertretende Schulleiterin Anke Schröder und die didaktische Leiterin der Schule, Holle Brandolini, einig. Durch den Unterricht auf verschiedenen Anforderungsstufen würden die Rahmenbedingungen für jeden Leistungsstand geboten. Als einzigartiges Angebot in der Region bezeichnen die beiden den Aufbau der Profilklasse ab Jahrgang fünf mit Reiten oder Handball.

Wunsch: Handball-Klasse

Während Familie Lapinskas sich noch die ein oder andere Schule anschauen wird, gehört die neunjährige Sophie Kehr mit großer Wahrscheinlichkeit zu den zukünftigen Schülern. Ihr Bruder ist bereits an der Schule. „Die Lehrer hier sind sehr nett, und ich möchte gerne in die Handball-Klasse“, gesteht sie. Viele Familien aus Bissendorf und dem Umland nutzen den Tag und finden auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gut.







Die beiden Zwölfjährigen Adrian Drees und Marius Kessler fallen derweil durch ihre Römerkostüme auf. Die Jungen möchten mit ihrem Auftritt auf ihr Lieblingsfach Geschichte aufmerksam machen. Sie haben sich vor knapp zwei Jahren bereits für die Schule entschieden – die Anderen haben das noch bis zum 26. April vor sich.