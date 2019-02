In der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf ist am Freitagmorgen Reizgas versprüht worden. Foto: NWM-TV

Bissendorf. In der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf ist am Freitagmorgen Reizgas versprüht worden. Sechs Personen wurden verletzt, die Schule ist geräumt.