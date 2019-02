Belm/Bissendorf. Bis zu neun Stunden Sonne und frühlingshafte Temperaturen verspricht die Wettervorhersage für den 23. und 24. Februar. Einen besseren Start in die Eissaison kann sich Charlotte Schmack, Inhaberin des Cafés Charlotte in Bissendorf, nicht wünschen. Bereits vergangene Woche öffnete sie die Türen ihrer Eisdiele und war vom Ansturm der Kunden überrascht. Belmer müssen noch bis zum 1. März warten. Dann öffnet das Eiscafé San Remo wieder.

In jedem Jahr sperre sie ihr Café an der Osnabrücker Straße 1 nach der Winterpause um den 15. Februar herum wieder auf, erzählt die Chefin. "Dabei haben wir natürlich immer den Wetterbericht im Auge, und in diesem Jahr passte es gut, an vergangenen Wochenende zu starten."

Drei Sorten ausverkauft

Sonne satt und laue Temperaturen lockten viele Radler und Spaziergänger zur Bissendorfer Eisdiele. Über ein volles Haus freute sich Schmack das ganze Wochenende. "Am Sonntag waren ab 16.30 Uhr sogar einige Eissorten ausverkauft", so die Chefin. Die Klassiker Vanille, Schokolade und Stracciatella gingen am besten, und alle die, die erst am späten Nachmittag zur Eisdiele kamen, blickten beim Verlangen nach diesen Sorten in leere Behälter.

Für dieses Wochenende gut vorgesorgt



Schmack, die ihr Eis selber herstellt, hat für dieses Wochenende besser vorgesorgt. 100 Liter Milch und reichlich Sahne sind bestellt. "Ich habe mich natürlich mehr gewappnet, damit keine Wünsche offen bleiben", sagt sie und lacht. Neben vielen verschiedenen Eissorten serviert Schmack auch selbst gebackenen Kuchen. "Käse und Apfel habe ich immer da und natürlich verschiedene Torten, Kaffee, Tee und auch Cocktails. Die werden besonders im Sommer gewünscht." Wenn Sie am Samstag und Sonntag gegen 13 Uhr ihr Café öffnet wird sie von einem vier- bis sechsköpfigen Team unterstützt, dass sich auf viele nette Kunden freut, die nicht nur aus Bissendorf sondern auch aus Melle und Osnabrück oder mit dem Rad aus Holland kommen.

Chefin lässt sich schulen

Welche neuen Eissorten Schmack in dieser Saison anbieten werde, entscheide sie erst in einigen Tagen. Dann lässt sich die Chefin nämlich in Vechta schulen und bringt bestimmt neue Ideen mit für ihr Café. Bis dahin ist noch der Früchtebecher mit frisch aufgeschnittenem Obst ihr absoluter Favorit.