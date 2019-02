Bissendorf. Der Bissendorfer Gemeinderat hat ab 1. Mai einen neuen Vorsitzenden: Wie zu Beginn der Legislaturperiode vereinbart, legte SPD-Mann Klaus Dierker das Amt nieder, anschließend wählte das Gremium CDU-Vertreter Tim Eurlings einstimmig zum Nachfolger.

Eurlings war bislang stellvertretender Ratsvorsitzender, diesen Posten wird nun Dierker übernehmen. Auf diesen Ämtertausch zur Hälfte der Ratsperiode hatten CDU und SPD sich in der konstituierenden Sitzung im November 2016 geeinigt, weil beide Fraktionen mit jeweils elf Sitzen gleichauf lagen. Da die CDU beim Stimmanteil mit 37,4 Prozent jedoch vor der SPD mit 35,6 Prozent lag, durfte sie entscheiden, wer die ersten zweieinhalb Jahre übernimmt. Feste Mehrheiten gibt es im Bissendorfer Rat nicht – auch wenn CDU und FDP einerseits und SPD, Grüne und UWB andererseits einander traditionell gegenübersitzenden.

Realsatire im Bürgersaal

Formal war für den Wechsel an der Ratsspitze nun gleichwohl erforderlich, dass Dierker sein Amt zum 30. April abgab und der Vorsitzende neu gewählt wurde - und das unter der Moderation des Amtsinhabers, also Dierker. So geriet die nachträglich in die Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung aufgenommene Wahl fast zur Realsatire, zumal der Ausgang längst feststand: CDU-Fraktionschef Volker Buch schlug Eurlings als einzigen Kandidaten vor (ein Gegenkandidat meldete sich auch auf Nachfrage nicht), das Gremium wählte Eurlings einstimmig, und Eurlings nahm die Wahl an ("Das kommt ja nicht ganz unvorbereitet...").

Die Tischglocke wandert weiter

Der stellvertretende Ratsvorsitzende musste hingegen nicht gewählt werden, hier reichte ein einfacher Beschluss; auch diesen fällte der Rat einstimmig. Dierker nahm das Ergebnis mit Humor: "Dann gratuliere ich mir selber." Anschließend überreichte er seinem Nachfolger die Tischglocke, die er vor zweieinhalb Jahren von seinem Vorgänger Wilfried Langhans (SPD) erhalten hatte - ein Geschenk übrigens, das Langhans zu Beginn seiner Amtszeit 2011 vom damals neuen CDU-Fraktionschef Buch bekommen hatte. Der Schledehausener Eurlings wiederum dankte Dierker für die "gute Vorarbeit" und sagte, er habe viel von ihm lernen können. Die nächste Ratssitzung - und damit die erste, die Eurlings leiten wird - steht am 23. Mai an.

Der Bürgermeister bleibt der Dritte im Bund

Eine Konstante übrigens bleibt beim Ratsvorsitz: Bürgermeister Guido Halfter (parteilos) war zu Beginn der Ratsperiode zum zweiten Stellvertreter bestimmt worden - und wird dieses Amt behalten. Ganz ohne Neuwahl und Ratsbeschluss.