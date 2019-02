Bissendorf. Knapp zehn Männer und Frauen hatten sich am Werscherberg in Bissendorf versammelt, um an der Baumpflanzaktion des Solarenergievereins Osnabrück teilzunehmen. So sollen insgesamt etwa 600 neue Bäume für eine grünere Zukunft sorgen.

"Das ist ein langfristiges Projekt“, sagte der Waldbauer Karsten Reisdorf, auf dessen Grund die Bäume, jedes Bündel enthielt 50 Setzlinge, zur Hälfte zwischen Eichen und Lärchen aufgeteilt, gepflanzt wurden. „Wir tragen als Verein dazu bei, das CO2 zu speichern und etwas für die zukünftigen Generationen zu machen. Und wir tragen für uns als Familie dazu bei, dass hier zukünftig Wald- und Baumholz geerntet werden kann.“ Der Waldbauer rechnet mit einem Zeitraum von 140 Jahren bis die Eichen bereit zum schlagen sind. Bei den Lärchen ist es bereits in 80 Jahren soweit. „Das ist Nachhaltigkeit. Das ist der Zeitraum in dem Waldbauern denken.“ Reisdorf ist nicht nur die Nachhaltigkeit wichtig, sondern auch die Verdeutlichung der Nutzungszeiten. „Ob was draus wird, zusammen mit dem Klimawandel, muss man mal sehen“, meinte Reisdorf.



Klimaschutz

„Diese Baumpflanzaktion machen wir einmal pro Jahr im Frühjahr“, erklärte Martina Jandeck, vom Vorstand des Solarenergievereins Osnabrück (SEV). Der SEV setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein. Dabei stellt die Sonnenenergie, gerade in den Städten, einen wichtigen Baustein dar. „In der Stadt kann man kein Windrad aufstellen, aber jedes Dach hat eine Fläche wo die Sonne draufscheint“, erklärte Jandeck. Mit Beratungsangeboten und Newslettern, möchte der Verein die Bürger über die Nutzung von erneuerbarer Energie informieren. Dazu wird der SEV auch auf der Immobilienmesse Bauen und Wohnen, am 22. Februar in der Sparkasse Osnabrück vertreten sein.

Die Begeisterung rund um die Solartechnik liegt Jandeck im Blut: „1976 gab es die ersten zwei Solaranalgen in Osnabrück. Eine davon hat mein Vater gebaut. Die lief knappe 40 Jahre. Wir haben ein Leben lang solarwarm geduscht.“

Solardachinitiative

Auch für Wolfgang Driehaus, vom Vorstand der Bissendorfer Energiegenossenschaft, spielen die Vorteile die entscheidende Rolle. „Gerade in der erneuerbaren Energie steckt jetzt schon ein riesiges Potential an Arbeitsplätzen. Das ist ein Vielfaches der Arbeitsplätze, im Kohle- und Braunkohleabbau und in den Kohlekraftwerken, die wir gegenwärtig haben“, sagte Driehaus. Der Verein Saubere Energie für Bissendorf, dessen Mitglied Driehaus ist, plant eine Solardachinitiative für die Zukunft.

Andere Teilnehmer folgen ihrer Liebe für erneuerbarer Energie schon seit ihrer Jugend. „In regenerativen Energien habe ich schon seit dem 25. Lebensjahr investiert, da war ich noch Studentin“, sagte die Malerin und Bildhauerin Karin Mennen und rammte den Spaten in die Erde.