Bissendorf. Vertreter des Netzbetreibers Amprion haben im Bissendorfer Rat noch einmal klargestellt, was eigentlich schon längst bekannt war: Die neue 380-kV-Leitung von Wehrendorf nach Gütersloh wird grundsätzlich als Freileitung geplant. Erdkabel hingegen sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Im Herbst hatte die Amprion zwei alternative Korridore für ein Teilstück der 380-kV-Trasse zwischen dem Umspannwerk Lüstringen und der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen in die Planung eingebracht; die für das Raumordnungsverfahren erforderlichen ergänzenden Unterlagen erläuterten Projektleiter Christian Klein und Unternehmenssprecher Michael Weber nun auf Einladung der Verwaltung im Gemeinderat. Dabei versicherten sie erneut, dass der ursprüngliche und kürzeste "Korridor 1" durch Voxtruper Gebiet weiterhin die bevorzugte Variante der Amprion sei. Nur für den Fall, dass hier "planerische Hindernisse" auftreten sollten, erarbeite die Amprion bereits jetzt Alternativen.

Anhand einer Karte, die die Gemeinde Bissendorf bereits vor der Sitzung veröffentlicht hatte, zeigte Klein nun auf, wo die geplante Höchstspannungsleitung verlaufen könnte: Der etwa sechs Kilometer lange "Korridor 2" liegt demnach zwischen Sandforter Berg und Eistruper Berg, der etwa acht Kilometer lange "Korridor 3" östlich des Eistruper Berges. Beide tangieren damit vor allem die Gemeinde Bissendorf, am Rande betroffen wären zum Teil Osnabrücker und Georgsmarienhütter Gebiet.

Rote und blaue Kreise auf der Karte

Die Karte weist unter anderen die Mindestabstände aus, die zwischen einer Freileitung und den bestehenden Gebäuden eingehalten werden müssen: 400 Meter in geschlossenen Ortschaften (rot dargestellt) und 200 Meter im Außenbereich (blau dargestellt). Mitunter ergeben sich daraus in beiden Korridoren mehrere mögliche Trassenverläufe - für eine Freileitung, wohlgemerkt. Denn grundsätzlich plane die Amprion eine Freileitung, rief Klein in Erinnerung; nur in Ausnahmefällen werde eine Erdverkabelung vorgenommen. Nichts anderes sehe das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) vor, in dem die Trasse seit 2015 als Pilotprojekt für die Teilerdverkabelung ausgewiesen ist - auch damals hatte Amprion diese Position schon vertreten.

Ausnahmefälle werden im Planungsdeutsch von sogenannten Auslösekriterien bestimmt - das sind zumeist die Engstellen, wo die gesetzlichen Mindestabstände unterschritten werden. Übertragen auf die im Bissendorfer präsentierte Karte heißt das: Wo zwischen den roten und blauen Flächen kein Durchkommen ist, wird das Erdkabel zur Option. Um das zu veranschaulichen, hatte Bürgermeister Guido Halfter die Karte aus den ursprünglichen Amprion-Unterlagen bereits im Vorfeld ergänzt - aus Sicht der Gemeinde bezeichnenderweise unter "umgekehrten Vorzeichen": Dort, wo die von Verwaltung und Bürgern bevorzugte Erdverkabelung kommen könnte, hatte er einen grünen Haken gesetzt, dort, wo ein Freikabel möglich ist, ein rotes Kreuz.

Erste Halbzeit der Planungen

Auf Korridor 2 wären der bisherigen Planung zufolge etwa drei Kilometer Erdkabel erforderlich, auf Korridor 3 bis zu fünf Kilometer. Amprion-Sprecher Weber betonte aber, dass Erdkabel auf der Strecke noch nicht geprüft seien - die Karte zeige lediglich mögliche Verläufe einer Freileitung. Claus Kanke (Grüne) fragte daraufhin, ob es nicht wirtschaftlicher sei, den kompletten Korridor 2 erdzuverkabeln, um auf die ansonsten für den Übergang von Freileitung zu Erdkabel erforderlichen Kabelübergabestationen verzichten zu können. Eine Antwort wollte Planer Klein freilich nicht geben: Die Amprion befinde sich noch in der "ersten Halbzeit" der Planungen, da könnten wirtschaftlich-technische Faktoren noch nicht benannt werden.





Wenig später unterbrach der Rat die Sitzung, um, sozusagen außerhalb des Protokolls, Nachfragen der Bürger zu ermöglichen - immerhin hatten sich rund 40 Gäste in die Zuschauerreihen des Bürgersaals gedrängt. Als erster meldete sich Christian Bräke, Bissendorfer Sprecher der Bürgerinitiative "Keine 380-kV-Freileitung am Teuto", zu Wort und erkundigte sich, welche Planungshindernisse konkret gegen Korridor 1 sprechen könnten. "Verschiedene Faktoren", erwiderte Klein - der Sandforter Berg, Buchen, eine Quelle und ein Trinkwasserschutzgebiet -, "die in ihrer Mischung zu einem Hindernis werden könnten."



Keine Aussagen zum Netzentwicklungsplan

Bedeckt hielten sich Klein und Weber zum jüngsten Entwurf des Bundes-Netzentwicklungsplans, an dem Amprion ebenfalls beteiligt ist und demzufolge bis 2030 zwei weitere Höchstspannungsleitungen durch das Osnabrücker Land geführt werden könnten - diese dann allerdings als Erdkabel. "Das sind zwei voneinander getrennte Raumordnungsverfahren", postierte Klein lediglich, nachdem zunächst Volker Buch (CDU), BI-Sprecher Bräke und weitere Bürger die Amprion-Vertreter gefragt hatten, inwiefern sich beide Planungen miteinander verknüpfen ließen.

Bürgersprechstunde am 27. Februar

Am Mittwoch, 27. Februar, ab 16 Uhr will Amprion die im Rat vorgestellten ergänzenden Unterlagen bei einer "Bürgersprechstunde" im Rathaus weiter erläutern. Anwohner sollen dann die Möglichkeit haben, anhand der konkreter Karten in Erfahrung zu bringen, ob sie von einer der neuen Trassen betroffen sein könnten.