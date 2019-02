Die Musikgruppe des Ellernhofs probt für den Inkusionsgottesdienst. Die HHO-Mitarbeiterinnen Katrin Wichmann, Julia Krüger und FSJ-lerin Ronja Bressert haben den Tisch bereits symbolisch gedeckt. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Am 24. Februar ist es wieder so weit – dann wird in der evangelischen Kirchengemeinde in Schledehausen der jährliche Inklusionsgottesdienst gefeiert. Gemeinsam mit Musikpädagogin Sabine Krems-Schäfer, die sich ehrenamtlich am Ellernhof engagiert, proben die Bewohner derzeit fleißig für den festlichen Tag.