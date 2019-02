Bissendorf. Die Bissendorfer Narren haben erfolgreich das Rathaus gestürmt. Ihr Fazit: „So einfach war das noch nie.“ Denn aufgrund des Wetters verteidigte die Bissendorfer Garde nur den Bürgersaal und Bürgermeister Gudio Halfter – leider vergeblich.

Felix (6) und Fiona (3) standen am Sonntagnachmittag bei trüben Wetter vor dem Rathaus und warteten gemeinsam mit ihrem Vater sowie Guido und Conni Loheider auf die Narren. „Wir müssen reinkommen, die wollen die Süßigkeiten alleine essen“, erklärte Fiona das Prinzip des Rathaussturms.







Aus dem Rathaus drangen Karnevalslieder nach draußen, Bürgermeister und die Garde stimmten sich ein. Bald darauf luden sie alle aufgrund des schlechten Wetters in die Eingangshalle des Rathauses ein. Als die Karnevalisten dort mit ihrem Spielmannszug und vielen Kindern einzogen, frotzelte der Präsident des Karnevalsvereins Bissendorf, Florian Kreye: „So einfach sind wir noch nie rein gekommen.“

Der „zum Handy gewordene“ Bürgermeister „GuidoPhone 1“ alias Guido Halfter nahm es gelassen und freute sich stattdessen: „Endlich bin ich das, was ich seit Jahren ständig bei mir trage und so lieb gewonnen habe: ein voll funktionsfähiges Smartphone.“ Und er behauptete wacker: „Heute werde ich euch allen durch mein smartes Antlitz und meine smartphonelose gPhone-Wache den Zugang zu diesem digitalen Rathaus versperren.“ Er drohte, auch den Narren ihre Handys abzunehmen, und forderte: „Weichet von diesem Breitbandtempel.“ Seine Wache hielt sich derweil an einem Seil fest und versuchte, durch diese "Mauer" die Narren vom Bürgermeister fernzuhalten. Halfter rief den Narren zu: „Den verschwommenen Rand um eure Smartphones nennt man übrigens Leben. Lebt endlich wieder! Nehmt euch jetzt Zeit für eure Freunde.“



Der Karnevalsprinz Hermann-Josef Klein drohte schlagfertig, mit seinem Handy nach Unterstützung zu rufen. Doch als die Kinder den Narren voran mit der Gemeindewache kämpften, reichten deren Kräfte auch so. „Das war nicht schwer“, fand das Kinderprinzenpaar, Artur Kanz (9) und Marlena Brinkmann (9).