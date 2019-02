Von der kältesten Hauptstadt zum tiefsten See der Welt CC-Editor öffnen

Manfried Hoffmann mit drei Momentaufnahmen von seiner Reise mit dem Transsibirien-Express. Am Abend des 15. Februars lässt der Bissendorfer die Menschen mit einem kostenlosen Vortrag an seinen Erlebnissen teilhaben. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. In seinem Leben hat Manfried Hoffmann einiges bewegt und bereits viel von der Welt gesehen. Vergangenen Spätsommer reiste der Pensionär mit dem Transsibirien-Express von Peking durch die Mongolei und Sibirien nach Moskau. Am Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr, hält er im Landhaus Stumpe in Bissendorf einen kostenlosen Vortrag zu diesem Erlebnis.