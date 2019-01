Netzwerk „Frühe Hilfen“ installiert in Bissendorf neue Treffs CC-Editor öffnen

Die Lenkungsgruppe „Frühe Hilfen“ freut sich auf die neuen Angebote in Bissendorf unter fachkundiger Leitung (von links): Silvia Reiner, Leiterin Kita Schelenburg, Ute Jahn, Leiterin des Kinder- und Familienservicebüros, Daniela Künne, Christina Kunde, Beate Viehmeyer, Leiterin Kita Wissingen, Heike Witte und Ute Heuer, Leiterin der integrativen AWO-Kita Natbergen. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Anträge sind genehmigt. Der Fachdienst Jugend im Landkreis Osnabrück fördert drei neue Angebote „Früher Hilfen“ in der Gemeinde Bissendorf. Orte zum Austausch unter fachkundiger Leitung finden Familien mit Kleinkindern ab sofort in den Räumen des Familienzentrums Wissingen und der Kita Schelenburg. In der Awo-Kita Natbergen wird ab Frühjahr zudem ein offener Treff für Familien von Kleinkindern mit Handicap installiert.