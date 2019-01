Bissendorf . In Holte ist am Sonntagabend ein Auto mit einem Pferd zusammengestoßen.

Nach erst Informationen der Polizei kollidierte der Wagen gegen 18.30 Uhr auf der Borgloher Straße mit dem entlaufenen Tier. In dem Auto saßen eine Mutter mit ihrem Kind. Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ein herbeigerufener Tierarzt es vor Ort einschläfern musste.