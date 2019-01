Bissendorf. Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 soll laut einer ersten Polizeimeldung ein Mensch leicht verletzt worden sein.

Zum Hergang konnte die Polizei zunächst noch keine näheren Angaben machen. Nur so viel: Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Hannover zwischen den beiden Anschlussstellen Bissendorf und Gesmold. Zwei Autos sollen daran beteiligt gewesen sein. Die Arbeiten vor Ort dauerten am späten Samstagnachmittag noch an.