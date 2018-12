Beim Interview mit Gemeinderatsmitglied Kerstin Willing zum neuen Baugebiet Wissingen-Nord waren die Viertklässler Elias und Julian voll in ihrem Element. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. An Unterricht war am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Grundschule Wissingen nicht zu denken. Auf dem Programm stand eine selbst produzierte Nachrichtensendung, mit denen die vierte Klasse aktuell am Schülerwettbewerb zur politischen Bildung teilnimmt.