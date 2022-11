Eine 83-jährige Autofahrerin hatte einen 16-jährigen Mofafahrer nach Polizeiangaben übersehen, sodass es in Bissendorf zu einer folgenschweren Kollision kam. Foto: Michael Gründel up-down up-down Von 83-jähriger Autofahrerin übersehen 16-jähriger Mofafahrer aus Osnabrück bei Unfall in Bissendorf schwer verletzt Von Jean-Charles Fays | 04.11.2022, 09:57 Uhr

Eine 83-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Bissendorf mit einem 16-jährigen Mofafahrer kollidiert. Beim Abbiegen von der Werscher Straße nach links in die Straße Im Esch hatte die Bissendorferin den entgegenkommenden Mofafahrer aus Osnabrück übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.