Für 156 I-Männchen in der Gemeinde Bissendorf beginnt in dieser Woche der Ernst des Lebens: Sie werden eingeschult. „Das ist eine durchschnittliche Zahl“, sagt Martina Storck vom Fachdienst 1 – Zentrale Aufgaben, zu denen auch die Schulen der Gemeinde gehören. Etwas Besonderes gibt es allerdings doch zu vermelden: Trotz des neuen Wohngebiets „Wissinger Mark“ mit vielen jungen Familien gibt es in der Grundschule Wissingen nur eine neue Klasse.

„Es gibt natürlich immer Verschiebungen zwischen den Schulen. Insbesondere in Wissingen gibt es Jahre, in denen nur eine erste Klasse gebildet werden kann“, stellt Storck klar. „Aber die Gesamtzahl gemeindeweit ist im Vergleich der letzten vier Jahre relativ konstant“, sagt sie mit Blick auf die Zahlen. 29 Kinder werden in diesem Jahr in Wissingen eingeschult, 69 besuchen ab sofort die Grundschule Bissendorf und 58 die Schule am Berg in Schledehausen.

Raumsituation ist entspannt

Insgesamt sind die Schülerzahlen in den vier kommunalen Schulen relativ konstant. 274 Schüler in der Grundschule Bissendorf, 124 in der Grundschule Wissingen, 217 in der Schule am Berg in Schledehausen und 409 in der Oberschule am Sonnensee entsprechen im Großen und Ganzen dem Durchschnitt und den Erwartungen der Verwaltung.

Entsprechend entspannt ist auch die Raumsituation, vor allem, weil Politik und Verwaltung frühzeitig für neue Container gesorgt hatten. In Wissingen gab es bislang eine Containerklasse. „Die Anlage wurde zum Schuljahresstart 2023/24 um einen weiteren Klassenraum erweitert“, sagt Storck. Die vorhandene Containeranlage an der Grundschule Bissendorf wurde vergrößert, sodass darin zwei vollwertige Klassenräume untergebracht werden können. Die größte Containeranlage hat die Oberschule am Sonnensee. Insgesamt gibt es hier neun Räume, einen Klassenraum, zwei Schülertreffs, zwei Lehrerruhe- und Arbeitsräume, einen Kopierraum, einen Vorbereitungsraum, einen Fachraum und einen Trainingsraum. Das reicht nach Aussage von Storck auch aus: „Die Anlage wird in der bisherigen Art weiter genutzt.“

Architektenwettbewerb für neue Grundschule in Wissingen

Sonstige Änderungen im Konzept seien derzeit nicht vorgesehen, erklärt Storck. Am Horizont stehe aber immer noch die Idee einer neuen Grundschule in Wissingen. „Zurzeit wird ein Architektenwettbewerb für einen Neubau der Grundschule Wissingen durchgeführt“, sagt Storck. „Zum Jahresende 2023 soll die Planung konkretisiert werden.“ Und auch zur Erweiterung der Grundschule Bissendorf liegen bereits Pläne in der Schublade. Storck: „Sobald Landesregelungen zu Investitionskostenzuschüssen und, falls danach erforderlich, Bewilligungsbescheide vorliegen, könnte die Baumaßnahme begonnen werden.“