Bissendorf. Für ihre vielfältigen Aktivitäten auf sozialem und kirchlichen Gebiet sowie der Heimatpflege und Völkerverständigung ist Barbara und Arnold Bittner auf Geheiß von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Landrat Michael Lübbersmann nahm die Auszeichnung im Bürgersaal der Gemeinde vor.

Die beiden Schledehausener sind aus dem öffentlichen Leben des Ortsteils und auch darüber hinaus nicht wegzudenken. Seit Jahrzehnten sind sie in der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius aktiv, wo sie sich auf vielfältige Art und Weise einbringen. Die 74-jährige Barbara Bittner war lange Zeit im Pfarrgemeinderat tätig, hauptsächlich bekannt ist sie vielen Älteren und Jüngeren aber wegen ihres Engagements für den Kommunionunterricht.

Hilfe bei Andachten, Festen und Wallfahrten

Ihr sechs Jahre älterer Ehemann Arnold ist ehrenamtlicher Diakon und im Kolpingswerk aktiv. Lange Zeit hat er den Fahrdienst für die Bewohner des Ellernhofes, einer Einrichtung für Behinderte, zu den Gottesdiensten übernommen, Krankenbesuche bei Gemeindemitgliedern gemacht und war in der Hospizarbeit tätig. Beide unterstützen die Arbeiten in verschiedenen Kirchengemeinden und helfen dort bei Andachten, Festen und Wallfahrten. Das Ehepaar hat zudem Pflegekinder bei sich aufgenommen.

„Ihr seid mir immer vorbildhaft begegnet, mit Herzlichkeit, aber auch mit Deutlichkeit und Klarheit“, bescheinigte Bürgermeister Guido Halfter dem Paar, das zudem „persönliche Wegbegleiter meiner eigenen Jugend in Schledehausen“ gewesen ist. Halfter bezeichnete beide als „christliches Team der Nächstenliebe“.

Einsatz für Heimatvertriebene

Landrat Michael Lübbersmann wies auf den Einsatz der beiden Geehrten für die Sache der Heimatvertriebenen hin. Barbara und Arnold Bittner waren 1946 als Vertriebene aus der früheren Grafschaft Glatz in Schlesien mit ihren Eltern im Osnabrücker Land angekommen. Nahezu fünf Jahrzehnte haben sie sich der Aussöhnung mit Polen gewidmet, organisieren regelmäßig Fahrten nach Lewin und anderen Orten in Schlesien sowie das jährlich stattfindende „Lewiner Treffen“ in Schledehausen. Barbara Bittner verantwortet die Spendenakquise für die schlesische Kirchengemeinde, wodurch beispielsweise die Erneuerung des Kirchendachs, die Registrierung, Sicherung und Aufstellung von Deutschen Grabmalen sowie die Anbringung von Gedenktafeln für die Opfer von Krieg und Vertreibung finanziert werden konnten.

Im Bürgersaal hatten viele Weggefährten und Freunde der Bittners Platz genommen, darunter unter anderem Pfarrer Joby Thomas sowie Siegfried Urban und Roland Hoffmann, die den Anstoß für die Verleihung gegeben hatten. Alle erhoben sich von ihren Plätzen, als Landrat Lübbersmann den Text der Urkunden vorlas. „Es ist etwas Besonderes, gleich zwei Orden aushändigen zu können“, erklärte er. Mit einer Geste des Respekts für ihre Leistungen überließ er es den beiden, sich gegenseitig die Orden anzustecken.

Unterschiedliche Ehrungen

Arnold Bittner erhielt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens, Barbara Bittner die Verdienstmedaille des Verdienstordens. Weshalb diese Abstufung vorgenommen wurde, darüber können wohl nur die Verantwortlichen im Bundespräsidialamt Auskunft geben. Für die neuen Ordensträger machte dies jedoch keinen Unterschied. In einer gefühlvollen Rede, die sie abwechselnd hielten, dankten sie für die große Anerkennung und zeigten sich überwältigt von der großen Anteilnahme. Sie erinnerten an die Zeit, als 1946 mehr als 25.000 Menschen durch Flucht und Vertreibung den Bahnhof in Hilter erreichten und in der Region sesshaft wurden. „Sie haben eine neue Heimat gefunden. Wenn der Weg unter den Füßen auch Steine und Dornen aufwies, so gibt es auch Früchte“, machten sie deutlich.