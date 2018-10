„France Mobil“ stoppt an der Oberschule am Sonnensee CC-Editor öffnen

Spielerisch widmeten sich die „France Mobil“-Lektoren Alexia Gonzales und Maxim Ruelleu mit den Schülern der Oberschule am Sonnensee der französischen Sprache. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Mit einem fröhlichen „Bonjour“ begrüßte Alexia Gonzales (23) die Mädchen und Jungen der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf. Gemeinsam mit Maxime Ruelleu (26), einem weiteren Lektor des „France Mobil“ aus Düsseldorf, kamen vier Schülergruppen verschiedener Jahrgänge und Leistungsniveaus spielerisch in den Dialog mit den französisch sprechenden Besuchern.