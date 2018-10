Bissendorf. Auf die Initiative der Jugendpflegerin Alexandra Neumann-Hillbrand hin, gaben vier Kinder für 50 Stunden ihr Handy ab. Auch wenn alle versicherten, sie hätten sich gut gefühlt in der Zeit, leuchten ihre Augen merklich, als Bissendorfs Bürgermeister Guido Halfter mit ihren Handys in den Raum kommt.

Vier Bissendorfer Schulkinder hatten sich freiwillig gemeldet, um in ihren Herbstferien für 50 Stunden auszuprobieren, wie es sich ohne Smartphone lebt. Aufbewahrt wurden ihre Geräte genau wie das Handy von Bissendorfs Jugendpflegerin Alexandra Neumann-Hillebrand in einem Safe im Rathaus. Am Freitag um 12 Uhr endete das Experiment. Die Handys gab es nach einem ausführlichen Gespräch von Bürgermeister Guido Halfter zurück.

Eingepackt in Frischhaltebeutel und sorgfältig beschriftet wanderten die Handys der zwölfjährigen Schüler Silja Hödtke, Leonie Böhmann, Solvej Gergs und Kevin Hauer am Donnerstag um 11 Uhr in einen kleinen Karton. Fortan vibrierte, klingelte oder blinkte kein Smartphone mehr. Trotzdem blieb der digitale Begleiter weiterhin ein zentrales Gesprächsthema. Gemeinsam mit der Jugendpflegerin Neumann-Hillbrand evaluierten die vier, wie sie sich während der Zeit fühlten, was ihnen am meisten fehlte und ob es brauchbare Alternativen für Funktionen des Smartphones gibt. Die Jugenpflegerin berichtet sogar von ersten Entzugserscheinungen: „Ich habe immer wieder nach meinem Handy gesucht, bis mir wieder einfiel, dass ich das ja abgegeben hatte.“

Silja hingegen stellte fest, sie vermisse ihr Handy, fühle sich aber auch ein bisschen befreit. Drei der vier Kinder wären bereit gewesen, das Experiment zu verlängern. Leonie und Alexandra Neumann-Hillebrand sehnten jedoch bereits die Öffnung der Handybox herbei.

Bereits im Vorfeld hatte die Jugendpflegerin sich ein Konzept ausgedacht, um aufkommende Langeweile abzuwenden. Zwei Tage lange wurde gemeinsam gespielt, eingekauft und gekocht. Auch ein Ausflug in eine Trampolinhalle wurde organisiert. Auf dem Weg dahin fiel Neumann-Hillebrand auf wie selbstverständlich sie ihr Handy mittlerweile auch als Uhr oder Navigationsgerät nutzt. Die Kinder gaben hingegen an, sie nutzten es hauptsächlich um Nachrichten per Whatsapp zu verschicken, Videos bei Youtube zu gucken, Apps wie Instagram und Snapchat zu nutzen oder einfach Spiele zu spielen. Für alle sei es jedoch längst ein fester Bestandteil des Lebens.

„Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Bissendorf vier Erwachsene gefunden hätten, die das freiwillig gemacht hätten“, hält Halfter fest. Es sei folglich nicht selbstverständlich, dass Kinder so bereitwillig auf ihr Smartphone verzichteten. Der Bürgermeister wollte im Laufe des Gesprächs auch wissen, ob den vieren die Gefahren des Internets bewusst seien. Alle Kinder erzählten daraufhin, dass sie vorsichtig mit ihren persönlichen Daten umgingen. Viele geben falsche Namen an, wenn sie sich irgendwo anmelden. Eine Sache überraschte sowohl Neumann-Hillebrand als auch Halfter besonders: Alle vier Schulkinder bestätigten, dass Facebook in ihrer Generation längst ausgedient habe.

Zusätzlich zu dem Programm für die Schüler wurden zwei kostenfreie Infoveranstaltungen für Eltern angeboten. Am Montagabend sprach Stefan Berendes, Medienpädagoge der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen zum Thema „Soziale Netzwerke – Facebook, Whatsapp, Instagram und Co. – Selfies und andere Probleme“. Am Dienstag lautet das Thema: „Smartphone – Die unsichtbare Leine – Mein Kind muss jederzeit erreichbar sein“.