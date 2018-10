Bissendorf. Einen Steinwurf weit von Osnabrück entfernt kann man in der Bissendorfer Neubausiedlung "Oberhasesche Mark" in ländlicher Idylle ruhig und fern ab vom Trubel der Stadt leben.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnraum ist in Bissendorf sehr hoch. Wer daher einen der 40 Bauplätze im Neubaugebiet "Oberhasesche Mark" ergattern konnte, durfte sich freuen. Rund 150 Euro pro Quadratmeter mussten die Häuslebauer für Grundstücke von 300 bis 900 Quadratmetern auf den Tisch legen. "Alle Flächen sind verkauft", heißt es Seitens der Gemeinde Bissendorf. Wo vorher eine landwirtschaftlich genutzte Fläche war, stehen nun Ein- und Zweifamilienhäuser oder Doppelhaushälften. Die meisten Häuser sind fertig und bezogen, hier und da wird noch gebaut. Nur wenige Grundstücke liegen noch brach.

Ländliches Leben an der Grenze zu Osnabrück

"Hier in unserem Baugebiet ging echt alles recht flott und lief reibungslos", sagt Maike Steinbrügge. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas, den Kindern Mirja (sechs Jahre alt) und Elisa (acht Jahre alt) sowie dem Kaninchen Nani und der Hündin Angel wohnt sie in einem Eckhaus mit direktem Blick auf Feld und Wald. Sie fühlt sich hier wohl und genießt die Ruhe. "Wir haben vorher in Voxtrup in der Nähe der Autobahn gewohnt. Da war es natürlich immer laut", sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Familie habe sie daher unbedingt zurück aufs Land gewollt. Nach gut 18 Monaten Bauzeit sei die Familie im März 2017 eingezogen. "Mein Mann hat unser Haus zu 80 Prozent selber gebaut. Das hat dann halt etwas länger gedauert." Gelohnt hat es sich für die Familie. Auch die beiden Töchter fühlen sich wohl. Der Schulbus nach Schledehausen halte ganz in der Nähe und fahre regelmäßig.

Seit den Sommerferien ist der Endausbau abgeschlossen. Matsch und Baustraßen sind Asphalt gewichen. Die Siedlung nimmt Gestalt an. Gebaut wird derzeit aber noch in direkter Nachbarschaft. Die Erweiterung des Baugebiets Oberhasesche Mark ist in vollem Gange und soll 2020 abgeschlossen sein.

Olga Niederquell und ihre Kinder Dominik und Lukas leben gerne in Bissendorf. Foto: Jessica von den Benken



Kindergarten und Krippe ganz in der Nähe



Auch Olag Niederquell ist glücklich in ihrem Haus in der Kurt-Schwarzmann-Straße. Als sie im Juli 2017 in ihr Eigenheim zog, war die Familie noch zu dritt. Heute gehörten neben Olag, Alexander und dem Erstgeborenen Dominik, er ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt, auch der fünf Monate alte Lukas zur Familie. "Wir kommen aus Osnabrück und haben dort lange einen Bauplatz gesucht", sagt Olag Niederquell. Leider sei es für junge Familien dort nicht einfach, geeignete Flächen zu finden. Den Hinweis, dass in Bissendorf ein Neubaugebiet an der Grenze zu Osnabrück entstehe, habe ihr ihr Cousin - selbst Bauunternehmer - gegeben. "Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses Grundstück kaufen konnten." Nach knapp einem Jahr Bauzeit sei die Familie eingezogen und bereue den Schritt aus der Stadt hinaus aufs Land in keiner Weise. Kindergarten und Krippe seien in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen und jeden Tag spaziere sie mit den Kindern zum nahegelegenen Pferdehof. Das schönste sei jedoch, dass ihre Schwester genau nebenan wohne.





Anzeige Anzeige

Mehr aus Bissendorf lesen Sie im Ortsportal.