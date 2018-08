Bissendorf Der Bissendorfer Ortsteil Nemden feiert sein 950-jähriges Bestehen von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 26. August auf dem Sportplatz in Nemden.

Am Freitag steht unter anderem die Coverband Dirty Deeds auf der Bühne. Am Samstag gibt es Musik von der Blaskapelle Gesmold und der Band „Back to the Roots“. Als Hauptact sorgt an diesem Tag Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann für Stimmung.

Der Kartenverkauf für beide Tage endet am Donnerstag, 16. August. Karten für den Freitag kosten im Vorverkauf 13 Euro. Samstag kosten Tickets im Vorverkauf 22,50 Euro. Die Vorverkaufsstellen sind auf der Facebook-Seite „950-Jahre Nemden“ aufgelistet. Nach dem 16. August gibt es Karten nur noch bei den Orga-Team-Mitgliedern. Eine Abendkasse kann aufgrund des begrenzten Kartenkontingentes nicht gewährleistet werden. Für Karteninhaber wird zudem ein Shuttleservice angeboten. Informationen zu Abfahrtsorten und -zeiten gibt es ebenfalls auf der FacebookSeite „950-Jahre Nemden“.