Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Bissendorf am Freitagabend tödlich verletzt worden. Foto: Jürgen Reiss/NWM-TV

Bissendorf. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Unfall in Bissendorf am Freitagabend so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus verstarb. Er war von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei in Melle berichtete.