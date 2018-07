84-jähriger Radler in Bissendorf lebensgefährlich verletzt MEC öffnen

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Bissendorf am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Jürgen Reiss/NWM-TV

Bissendorf. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Bissendorf am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Er war von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei in Melle berichtete.