Bissendorf. Robert Purrenhage und Kerstin Potter leben im Bundesstaat Pennsylvania, im Nordosten der USA. Wissend, dass seine Vorfahren um 1850 aus Bissendorf nach Amerika ausgewandert sind, schrieb der Amerikaner vor einigen Monaten eine E-Mail an den Heimat- und Wanderverein, der die Gäste aus Übersee jetzt zwei Tage auf eine spannende Exkursion mitnahm.

er Name Purrenhage ist in Amerika ungewöhnlich. Robert „Bob“ Purrenhage recherchierte und fand heraus, dass seine Vorfahren aus dem Raum Osnabrück stammen. Einer E-Mail an den Arbeitskreis Familienforschung (OSFA) folgte eine weitere an den Heimat- und Wanderverein Bissendorf, der weitere Recherchen diesseits des Atlantiks anstieß.

Bei ihren Forschungen fanden Manfred Staub, Karl-Heinz Schröder, Manfred Hickmann und Peter Spach heraus, dass die Ahnen des amerikanischen Besuchs aus Holte, Achelriede und Stockum stammen. So erblickte im Jahre 1792 ein gewisser Balthasar Heinrich Purrenhage in Stockum das Licht der Welt. Aus dessen Ehe ging 1826 in Stockum auf dem Berge der erste Sohn Johann Heinrich hervor. 1830 folgte Filius zwei: Johann Christian Heinrich Ludewig – geboren auf Gut Stockum.

Am 14. Juni schrieb „Bob“ Purrenhage den Forschern des Heimat- und Wandervereins voll Vorfreude: „Wir wussten schon, wo Hof Purnhagen, die Friedhöfe und der Stockumer Berg liegen, aber nichts Genaueres. Jetzt, mit Ihrer Hilfe, wird wenig Zeit verschwendet…“.

Vom Hotel am Osnabrücker Hauptbahnhof in Bissendorf angekommen wussten sich die Besucher bei Manfred Staub in besten Händen. Am Samstag wurde gemeinsam mit dem Ortshistoriker die Holter Kirche angesteuert. „Den Namen Purrenhage haben wir hier leider nicht gefunden. Mit Plogmann allerdings einen weiteren Vorfahren, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist“, berichtet Staub.

Einem Gang vom Gotteshaus zur Erbbegräbnisstätte der Familie auf dem Holter Friedhof folgten ein kurzer Abstecher zum heutigen Hof Purnhage, eine Einkehr im Gasthof Zittertal, ein Kaffeetrinken auf dem Holter Schützenfest mit Manfred Hickmann und eine Besichtigung der Holter Burg.

Am zweiten Aufenthaltstag in Bissendorf wurden neben der Kirche und dem Friedhof Achelriede der Stockumer Berg besichtigt. Da der Kotten (Gut Stockum 7b), in dem einer der beiden Auswanderer gelebt hatte, um 1960 abgerissen und durch ein neues Wohnhaus ersetzt wurde, überreichte Karl-Heinz Schröder „Bob“ Purrenhage zwei alte Aufnahmen als Andenken.

Anzeige Anzeige

Das Paar aus Amerika, das noch einige Wochen auf Rundreise durch Deutschland ist, revanchierte sich darauf spontan mit einem kleinen Konzert auf seinen mitgeführten Instrumenten: „Unter dem Namen Pastimes spielen wir in authentischen Kostümen Musik vom Mittelalter bis zur Renaissance“, verrieten die Besucher, die sich für die Hilfeleistungen der letzten Monate von Herzen bedankten.

Nach einer Besichtigung eines Wohnhauses an der Lüstringer Straße, in dem der zweite Auswanderer geboren wurde, folgten diverse Hofanlagen mit Bezug zur Familiengeschichte sowie örtliche Sehenswürdigkeiten wie die Leden- und Schelenburg. „Es ist sagenhaft! Mit dem Heimatverein haben wir zwei Tage lang viel mehr als Familiengeschichte erlebt“, so das Paar aus Pennsylvania.