Als eine von 14 Täuflingen wurde die neunjährige Lena in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen - im Fluss, so wie einst Jesus im Jordan getauft wurde. FOTO: Johanna Kollorz up-down up-down Gottesdienst im Grünen 14 Kinder haben sich in der Bissendorfer Wierau taufen lassen Von Johanna Kollorz | 18.07.2022, 14:21 Uhr

14 Kinder haben sich am Sonntag von Pastor Tobias Patzwald unter hohen Buchen in der Wierau in Bissendorf taufen lassen.