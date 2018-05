Bissendorf. Der Breitbandausbau in der Gemeinde Bissendorf rückt näher. Für Ende Juni plant der Landkreis den ersten Spatenstich für das sogenannte Baulos 4, zu dem auch Bissendorf gehört. Im ersten Schritt sind zwei Trassen geplant.

In der jüngsten Ratssitzung präsentierte Bürgermeister Guido Halfter die Pläne der Landkreistochter Telkos, die für den Breitbandausbau in den Kommunen des Kreises zuständig ist. Eine Breitbandleitung führt demnach von Melle aus über Oldendorf, Oberholsten und Niederholsten entlang der Gramberger Straße (Kreisstraße 326) und des Breitenwegs ins Bissendorfer Gemeindegebiet, wo Hiddinghausen, Schledehausen und schließlich Wulften angebunden werden. Eine zweite Leitung soll entlang der A30 von Melle aus nach Bissendorf führen und Himbergen, den Werscherberg samt AWO-Rehaklinik und Sprachheilzentrum, Achelriede, den Stockumer Berg und Teile Natbergens versorgen.

Erster Spatenstich in Hilter

Wie Halfter auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, plant der Landkreis den offiziellen ersten Spatenstich am 25. Juni im Hilteraner Ortsteil Ebbendorf, der ebenfalls zum Baulos 4 gehört. Wann genau die Arbeiten in der Gemeinde Bissendorf beginnen, konnte Halfter nicht sagen.

Der Bissendorfer Ortsteil Nemden-Halle muss so oder so bis 2019 auf schnelles Internet warten. Nachdem alle Versuche, hier zeitnah einen privatwirtschaftlichen Ausbau zu erwirken, gescheitert waren, nahm der Landkreis den kleinen Ortsteil in sein Programm auf – allerdings erst in der nächsten Ausbaustufe im kommenden Jahr.

39 Millionen für die erste Ausbaustufe

Im April hatte der landkreisweite Breitbandausbau mit dem Baulos 6 in Bad Essen-Brockhausen begonnen. Die erste Ausbaustufe umfasst Investitionen von voraussichtlich 39 Millionen Euro. 15 Millionen kommen vom Bund, fünf vom Land und der Rest von den Kommunen.