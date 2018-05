ng Bissendorf. Kleine Kinder auf dem Rücken eines verhältnismäßig großen Pferdes dürfen seit einigen Wochen wieder ihr Können und ihren Mut beim Voltigieren auf Gut Stockum beweisen, denn bei den Vorschulkindern der Ev. Kita Achelriede steht aktuell das Thema Voltigieren auf dem Programm.

Seit einigen Jahren ist das Voltigieren auf Gut Stockum Teil des besonderen Angebots für die Vorschulkinder der Kindertagesstätte und für viele immer eines der größten Highlights. Auch in diesem Jahr dürfen die rund 30 Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Erzieherinnen als Begleitung für ein paar Wochen den Pferdesport ausprobieren.

Bevor das Voltigiertraining beginnen kann, steht erst einmal die Pflege des Pferdes auf dem Programm. Das Pony „Fantasy“ ist den Umgang mit Kindern gewohnt und bleibt entspannt, auch wenn acht Kinder um ihre Beine wuseln und erste Versuche bei der Fellpflege unternehmen. Von Stunde zu Stunde werden die Kinder mutiger und trauen sich fast alle an das für sie dann doch sehr große Tier heran.

Nach einer spielerischen Aufwärmphase, in der einige turnerische Übungen wie Purzelbäume am Boden geübt werden, dürfen die Kinder auch aufs Pferd und in verschiedenen Übungen ausprobieren, was sie schon alles können. Die Trainerinnen Greta und Hanna Schmitz richten sich da ganz nach den Kindern: „Wir schauen einfach ganz individuell, wie weit sie sind und was sie sich trauen.“ Viele sind besonders mutig und trauen sich dann auch schon, die Hände auszustrecken, während Fantasy sich im Schritt vorwärts bewegt. Einige schaffen es sogar, sich auf den Pferderück zu stellen, und sind sichtlich stolz auf ihre eigenen Leistungen. Bei den Doppelübungen zu zweit auf dem Pferd müssen die Kinder zeigen, wie gut sie im Team zusammenarbeiten können, denn nur wenn sie miteinander kooperieren, gelingen die Übungen zu zweit.

Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber einem Tier sind nur ein paar der positiven Effekte, die das Voltigieren mit sich bringt. Die ersten kleinen und größeren Erfolge auf dem Pferd geben den Kindern Mut, was das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Selbstbewusstsein steigert. Außerdem verbessert das Voltigieren das Körperbewusstsein, wirkt sich positiv auf den Gleichgewichtssinn und die Koordination aus und erhöht die Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Vor allen Dingen macht es den Vorschulkindern aber sichtlich Spaß, was sich an den strahlenden Gesichtern unschwer erkennen lässt.