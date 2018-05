Zum Wohle der Kinder haben Vertreter der Gemeinde Bissendorf, des Bürgervereins Natbergen-Jeggen West und der AWO-Kita die nicht immer einfache Übergangsphase gemeinsam geschafft. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Awo-Kita und das Bürgerhaus Natbergen liegen an der Fritz-Reuter-Straße Tür an Tür. Was liegt in Zeiten fehlender Krippenplätze näher, als den dort beheimateten Bürgerverein um Hilfe zu bitten? Mit großem Dank und monetärer Entschädigung wurde das Haus nun offiziell von der Verwaltung an den Bürgerverein zurückgegeben.