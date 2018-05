Bissendorf. Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen ein 38-Jähriger Motorradfahrer in Bissendorf leicht verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 9 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung Wissingen. Der Autofahrer kam aus der Straße "Am Johannisbach" und wollte nach rechts auf die Mindener Straße ebenfalls in Richtung Wissingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei.

Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste laut Polizei nur kurzzeitig gesperrt werden. Das Auto war noch fahrbereit und konnte nach der Unfallaufnahme schnell zur Seite gebracht werden. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.