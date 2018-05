Bissendorf. Die Gemeinde Bissendorf richtet zum kommenden Kindergartenjahr zwei provisorische Krippengruppen ein. Hierfür sollen das Erdgeschoss der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft Holter Burg und ein Containerbau an der Rudolfshöhe genutzt werden.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Dienstag zunächst einstimmig einer überplanmäßigen Auszahlung für das laufende Haushaltsjahr in Höhe von 80000 Euro zugestimmt, um die neuen Kitaplätze kurzfristig finanzieren zu können. Die Verwaltung argumentierte dabei, dass die aktuellen Anmeldezahlen „zwingenden Handlungsbedarf“ ergäben, weil die Eltern einen Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes haben. Gegenwärtig stünden 28 Kinder auf den Wartelisten der Kitas der Gemeinde, die überwiegend aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Bissendorf kämen.

Auch deshalb wäre es sinnvoll, die neu einzurichtenden Gruppen ebenfalls in diesem Bereich einzurichten, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Sie hatte deshalb zum einen die ehemalige Flüchtlingsunterkunft Holter Burg und ein freies Grundstück an der Straße „Zur Rudolfshöhe“ für die neuen Krippengruppen vorgeschlagen.

Nur Erdgeschoss in Holte nutzbar

Das ehemalige Jugendbildungsstätte Holter Burg hatte die Gemeinde der evangelischen Kirche vor etwas mehr als zwei Jahren abgekauft und hier eine Unterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Die wird mittlerweile nicht mehr genutzt, sodass das Erdgeschoss „ohne großen baulichen Aufwand“ für eine Krippengruppe nutzbar wäre, wie die Verwaltung schreibt. Die „bauliche Substanz“ lasse eine Nutzung des Obergeschosses allerdings nicht zu, ergänzte Bürgermeister Guido Halfter im Rat. Die Kosten für die Renovierung des Erdgeschosses sowie des Betriebes für dieses Jahr betragen nach Schätzungen der Gemeinde etwa 100000 Euro; davon entfielen rund 78000 Euro auf Personalkosten.

Flüchtlingsunterkunft 2011 abgerissen

Auf dem derzeit verwilderten Grundstück an der Rudolfshöhe will die Gemeinde Containerbauten aufstellen, in denen dann eine weitere Krippengruppe untergebracht werden kann. Hier stand lange ein Flüchtlingsheim, das 2011 nach fast 20 Jahren abgerissen worden war; der Pachtvertrag, den die Gemeinde für das Grundstück abgeschlossen hat, läuft aber noch. Für die Herstellung des Grundstücks und die Aufstellung der Container kalkuliert die Verwaltung 47000 Euro ein. Für die Anmietung der Containerelemente fielen demnach über zwei Jahre insgesamt 80000 Euro an. Die Personalkosten lägen mit 96000 Euro allerdings höher als in Holte, weil an der Rudolfshöhe eine drei Stunden längere Betreuungszeit geboten werden soll, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Für beide Standorte sind außerdem jeweils 40000 Euro für die Einrichtung der Räume und die Gestaltung der Außenflächen eingeplant.

Lärmpegel an der Rudolfshöhe zu hoch?

Der Nutzung der Holter Burg stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Gegen die Rudolfshöhe stimmten die beiden Grünen Marie-Dominique Guyard und Günter Korte, weil ihres Erachtens der Lärmpegel der angrenzenden Autobahn zu hoch sei. Da alle anderen Ratsmitglieder hierin kein Hindernis sahen, wird aber auch dieses Grundstück entsprechend der Verwaltungsvorlage als Krippenstandort genutzt werden. Beide Standorte sind Halfter zufolge ausdrücklich als Übergangslösungen für zwei Jahre angelegt; in dieser Zeit müsse die Gemeinde dauerhafte Lösungen schaffen.