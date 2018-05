Innenansichten in eine Diktatur: Schledehauser betreibt Firma in Nordkorea MEC öffnen

Der Schledehauser Volker Eloesser ist Geschäftsführer der Firma Ventano in Wissingen, außerdem Eigentümer der Softwareentwickler Nosotek in Pöngjang. Foto: Bärbel Recker-Preuin

Bissendorf. Der Schledehauser Volker Eloesser gründete 2008 die Firma Nosotek, Softwareentwicklung, in Nordkorea. Der 48-jährige Unternehmer besucht mindestens einmal im Jahr den Firmenstandort in Pjöngjang. In Nordkorea habe sich vieles im Laufe der Jahre eher zum Positiven verändert, sagt Volker Eloesser. Das Treffen zwischen US Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erwartet er mit Spannung und gemischten Gefühlen.