Bissendorf. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Prognosen für wirtschaftliches Wachstum werden nach oben korrigiert - gute Voraussetzungen für eine entspannte Sitzung des Niedersächsischen Städte und Gemeindebundes (NSGB). Rund 60 Delegierte trafen sich im Bissendorfer Rathaus zur Kreisvorstandssitzung, bei der trotz positiver Grundstimmung etliche Forderungen zur Sprache kamen.

Ohne den NSGB hätten es kleinere Städte und Kommunen im ländlichen Raum schwer, ihren Interessen Gewicht zu verleihen, lobte Bürgermeister Guido Halfter den Verband, der im Bissendorfer Bürgersaal zusammenkam. Der kommunale Spitzenverband setzt sich landes- und bundesweit für die Stärkung der Selbstverwaltung in Städten und Gemeinden ein, er informiert, unterstützt und vertritt auf rechtlicher und Verwaltungsebene.

Drei Themenschwerpunkte diskutierten jeweils zwei Vertreter aller Kreis- und Bezirksverbände, die Ausschussvorsitzenden und die Mitglieder des Präsidiums.

Digitalisierung sichert Wettbwerbsfähigkeit

Wenn es um die Digitalisierung geht, haben wir in Stefan Muhle einen guten Ansprechpartner für die Probleme vor Ort“, sagte Guido Halfter, Bürgermeister in Bissendorf und NSGB-Ausschussvorsitzender für Wirtschaft und Finanzen.

Staatssekretär Muhle, niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, referierte zu diesem Thema. Eine Milliarde Euro werde das Land für die Digitalisierung bereitstellen, ein Großteil davon in den Breitbandausbau, so Stefan Muhle. Geschätzt dürften das 500 Mio. Euro sein, hofft NSGB-Präsident Marco Trips. Geld, das dringend gerade im ländlichen Raum gebraucht wird, um nicht abgehängt zu werden und schnelles Internet an Bürger, kleine und mittelständische Betriebe zu bringen. Die besten digitalen Konzepte nützen nichts, wenn die Daten nicht oder zu langsam ankommen, so Trips. Der Breitbandausbau steigere die Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Region, betonte der NSGB-Präsident.

Investitionsprogramm für Gemeinden

Eine weitere Milliarde Euro wird in ein Investitionsprogramm für Städte und Gemeinden fließen, berichtete Alexander Götz, Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport. Die allgemeine Finanzlage sei zwar gut, jetzt gehe es darum, die positive Wirkung auf die Kommunen herunterzubrechen, so Trips. Nach Ansicht des NSGB Präsidenten haben Kommunen seit Jahren zu wenig investiert. Finanzmittel seien vornehmlich für soziale Aufgaben verwendet worden. Außerdem müssten Defizite vergangener Jahre ausgeglichen werden. In den Städten und Gemeinden müsse jetzt wieder die Substanz erhöht werden, forderte Trips.

Ausgleich für Kita-Beitragsfreiheit

Größter Knackpunkt sind für die Kommunalvertreter die Kosten für die Kitas. Die geplante Beitragsfreiheit für Kita-Eltern ist zwar im Sinne der Bürgermeister, reißt jedoch Löcher in die Gemeindehaushalte. Das Land Niedersachsen bietet 55 Prozent der Personalkosten - aufstockend 58 Prozent bis 2021 - als Ausgleich an. Hier müsse deutlich nachgebessert werden, so die Vertreter der Kommunen. Bissendorf werde einen Ausgleich von 65 Prozent brauchen, um die Beiträge annähernd zu kompensieren, so Guido Halfter.

Weiterer Problemfall ist die Gewinnung von Fachkräften für die Kitas. Marco Trips favorisiert die Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen in dualer Form, das heißt ein Teil der Ausbildung wird bereits in den Kitas vor Ort praktiziert.

Guido Halfter schlug einen Bogen zu den Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter. Eine gute Vergütung sei die Voraussetzung, um gute Mitarbeiter in den Verwaltungen zu halten.

Lena Franke berichtete über das Projekt Gemeinde 5,0. Dabei geht es um die effektive Vernetzung der Kommunen.