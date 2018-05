Bissendorf. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schledehausen wurde am Samstag gleich zwei Mal Alarm ausgelöst. Grund waren zum Glück keine Ernstfälle, sondern zwei Einsatzübungen während der „Nacht der offenen Tore“, mit denen die Ehrenamtlichen Jung und Alt demonstrierten, wie vielfältig die Feuerwehr ist.

Vor allem die kleinsten Besucher waren bei der „Nacht der offenen Tore“ Feuer und Flamme. Viele von ihnen freuten sich schon seit Tagen auf das Feuerwehrfest und erschienen in entsprechender Montur. Finn Bösemeyer (3) kam im farbenfrohen Feuerwehr-Shirt und schaute sich gemeinsam mit seiner Großmutter zwischen den großen roten Fahrzeugen um.

Erste Einsatzübung: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Große Augen machten die Kinder auch bei der ersten Einsatzübung auf der Wiese gegenüber der geöffneten Fahrzeughallen. Moderiert von Norbert Meiners, simulierten die Einsatzkräfte dort einen Verkehrsunfall. Von Ullrike Rahe (Realistische Notfalldarstellung DRK Kreisverband Osnabrück Land), geschminkt, mimte Veronica Jusak eine verletzte Fahrerin, die sich nach einem Überschlag nicht mehr allein aus ihrem Fahrzeug befreien konnte.

Nach der Alarmierung und dem Eintreffen der Einsatzfahrzeuge am „Unfallort“ kamen auch die Spezialgeräte schnell zum Einsatz: Versiert wurden zuerst alle Glasscheiben am verbeulten PKW entfernt, die Türen mit dem Spreizer geöffnet und mit der Schere demontiert. Anschließend verschaffte ein Rettungszylinder den Feuerwehrleuten mehr Raum, um die Insassin aus ihrem Fahrzeug zu bergen. Ausgestattet mit einer Trage, standen auch die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes Bissendorf bereits bereit, um die „Verletzte“ zu übernehmen und mit der Erstversorgung zu beginnen.

Buntes Rahmenprogramm kam gut an

Oftmals waren es aber auch die kleineren Programmpunkte, die den Besuchern am Feuerwehrhaus bei bestem Wetter ein Lächeln ins Gesicht zauberten: ein flotter Marsch des Musikzugs, ein Spiel am Wasser-Labyrinth der Jugendfeuerwehr, das Bedienen des Feuerlöschers unter fachkundiger Anleitung, fast vergessene Bilder und Berichte vergangener Einsätze, ein Gewinn bei der großen Tombola oder einfach nur eine Stärkung oder ein Getränk in guter Gesellschaft.

Große Löschübung zum Abschluss

Als um 20.45 Uhr der zweite Alarm erklang, erhielten einige der kleinen Besucher unterhalb der eingefahrenen großen Drehleiter einen Ehrenplatz. Durch ein „Missgeschick“ beim Grillen war die kleine Holzhütte auf der Wiese in Brand geraten. Unter Einsatz großer Wasserschläuche wurde das Feuer gelöscht, bevor auch das Gerüst den Flammen zum Opfer fiel.