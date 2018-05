Der Wanderstock gab bald den Weg über die Brücke frei: v.li. die HVV Wanderführer Wolfgang Horn und Alfred Wamhof, Bürgermeister Guido Halfter, die HVV-Vorsitzenden Ulrich Wienke und Gerdhard Grieß, Ortsvorsteher Klaus Mendrina und Initiator Harald Preuin. Foto: Bärbel Recker-Preuin

Bissendorf. Nagelneu und blitzblank, außerdem so stabil wie für die Ewigkeit gebaut - so präsentiert sich die neue Fußgängerbrücke, die in der Nähe der Schelenburg über den Westermoorbach führt. Wenn nicht ganz für die Ewigkeit, zumindest aber für viele Jahrzehnte wird für Wanderer und Naturliebhaber der sichere Weg darüber garantiert sein.