Bissendorf. Am Montag begrüßten drei musikalische Formationen in der Holter Kirche gemeinsam den Frühling: MGV Fidelitas Holte, Posaunenchor Holte und die Chorgemeinschaft Cantabile. Wegen des wechselhaften Wetters fand das Konzert vorsichtshalber drinnen statt.

„Wir grüßen euch mit Herz und Hand, wir Sänger vom Holter Land“, sangen die Herren von Fidelitas und hießen den Frühling „willkommen hier in unserem Tal.“ Unter der Leitung von Irina Moser schmetterten die Sänger in schicken, tiefblauen Hemden die gründlich eingeübten Lieder bis unters Dach der kleinen, schmucken Kirche.

Der Abend bot den zahlreichen Gästen neben den traditionellen Frühjahrsgrüßen durchaus auch zeitgenössische Klänge: So spielte der Posaunenchor unter anderem Billy Joels „Uptown Girl“ mit Schlagzeugunterstützung. Die Chorgemeinschaft Cantabile brachte nochmal ganz andere Klangfarben in den Abend ein durch die gemischte Besetzung mit männlichen und weiblichen Stimmen.

„Frosch im Hals“

Im flotten Wechsel sangen und spielten die drei Chöre ihr Repertoire. Fidelitas und Cantabile pendelten dabei zwischen den ersten Sitzreihen und dem Chorraum, während der Posaunenchor gleich vorn sitzen blieb. Der Männergesangverein, der im vergangenen Jahr am selben Ort sein 140. Jubiläum feierte, trumpfte unter anderem auf mit zwei Stücken, in denen es inhaltlich „amphibisch“ wurde. Vor allem das heitere „Frosch im Hals“ sorgte nicht nur für Applaus durch die musikalische Darbietung, sondern auch für Heiterkeit durch den Text: „Der Schrecken aller Sänger, ob Frauen oder Männer!“

Mai-Hymne

Dass das Konzert nicht wie geplant draußen stattfand, tat der Stimmung keinen Abbruch. So stimmte man zum Schluss noch einmal gemeinsam ein in die Mai-Hymne. Und während Sänger, Musiker und Gäste drinnen stimmlich ihr Bestes gaben, wurde draußen schon der Grill angeheizt. So konnte man sich im Anschluss stärken und dabei den Aufenthalt genießen an einem der vielleicht malerischsten Orte, die die Region zu bieten hat - zumal zu dieser Jahreszeit.