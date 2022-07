Freundliche Helfer wie Debora halten nicht nur Reggae Jam am Laufen. Sie sorgen auch dafür, dass in Bersenbrück der Verkehr nicht zusammenbricht. FOTO: Isabel Athmer up-down up-down Helfer hinter den Kulissen Ohne sie würde Reggae Jam in Bersenbrück nicht funktionieren Von Isabel Athmer | 31.07.2022, 14:30 Uhr

Oft übersehen und dennoch unverzichtbar: Zahlreiche Helferinnen und Helfer sorgen hinter den Kulissen des Reggae Jam für einen reibungslosen Ablauf. Sie haben ein offenes Ohr, zeigen viel Geduld und Hilfsbereitschaft. Doch wer sind die „heimlichen“ Helfer eigentlich und was gefällt ihnen so an ihrem Einsatz?