Elisabeth Dopheide aus Bersenbrück etabliert sich gerade als Opernsängerin. Am 29. und 30. Oktober ist sie in ihrer Heimatstadt zu hören. Foto: Dorota Szczepanska up-down up-down Kammermusik und Gottesdienst Zwei Konzerte mit Elisabeth Dopheide in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 27.10.2022, 14:59 Uhr

Mit zwei Freunden aus Alfhausen gibt die Bersenbrücker Sopranistin Elisabeth Dopheide am 29. Oktober 2022 ein Konzert in der Bonnuskirche in Bersenbrück. Am 30. Oktober gestaltet das Trio dort einen musikalischen Gottesdienst.