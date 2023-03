In Alfhausen landete ein Taxi im Graben, in dem zwei Schüler nach Hause gebracht wurden. Foto: NWM-TV up-down up-down Zwei Kinder leicht verletzt Schülertransporter landet bei Alfhausen im Straßengraben Von Martin Schmitz | 06.03.2023, 16:35 Uhr

In Alfhausen ist am Montagnachmittag ein Großraumtaxi verunglückt, in dem zwei Schüler transportiert wurden. Die Kinder seien leicht verletzt, teilt die Polizei mit.