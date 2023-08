Zwei Azubis berichten aus dem Wald Warum Jannik aus Bramsche und Johannes aus Essen Forstwirt werden wollen Von Carolin Hlawatsch | 17.08.2023, 12:56 Uhr Logo NEO Kräfte zehrend: Die Motorsäge gehört zum Handwerkszeug eines jeden Forstwirts - schon ab dem ersten Ausbildungsjahr. Foto: Carolin Hlawatsch up-down up-down

Was macht eigentlich ein Forstwirt und was ist der Unterschied zum Förster? Jannik Grünebaum aus Bramsche und Johannes Kaarz aus Essen absolvieren die etwas ungewöhnliche Ausbildung beim Forstamt in Ankum. Wie sind sie auf die Idee dazu gekommen und was machen die beiden genau?