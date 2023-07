Annette Kempe und Claudia Buschermöhle (von links) freuten sich über die Spende des Gasthofs Böhmann. Foto: Georg Geers up-down up-down Marienkindergarten und Traumfänger profitieren Gasthof Böhmann spendet Eintritt des Mondnacht-Lichterfestes Von Georg Geers | 23.07.2023, 12:28 Uhr

Zum Jubiläum der Mondnacht auf Hawaii in Eggermühlen veranstaltete die Familie Böhmann zusätzlich zu den zwei Partynächten am 15. und 22. Juli 2023 ein Lichterfest für alle Altersgruppen. Die Eintrittserlöse ließ der Gasthof dem Marienkindergarten in Eggermühlen und dem Verein „Traumfänger“ aus Ankum zukommen.