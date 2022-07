Unbekannte Täter brachen in eine Kneipe an der Osnabrücker Parkstraße ein und entwendeten dort Bargeld. Symbolfoto: Colourbox FOTO: Archiv up-down up-down Zeugen gesuch t Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in Woltrup-Wehbergen Von PM. | 14.12.2012, 08:52 Uhr

Am Donnerstag kam es in den Nachmittagstunden zu einem Einbruch in ein Gehöft mit Gaststättenbetrieb an der Bramscher Straße in Woltrup-Wehbergen.