Logo NEO Christine Lammers (von links), Carolin Weller und Julia Trienen sind jetzt Jungjägerinnen. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Jagdprüfung im Osnabrücker Nordkreis Gesunde Ernährung und Naturschutz: Darum sind Christine, Carolin und Julia Jägerinnen Von Isabel Athmer | 14.04.2023, 05:43 Uhr

Die Jagdschule Bersenbrück hat im vergangenen halben Jahr 75 Jungjäger ausgebildet. Noch nie war der Anteil der Frauen dabei so groß. Die drei Badbergerinnen Christine Lammers, Julia Trienen und Carolin Weller erzählen, was sie an der Jagd reizt.